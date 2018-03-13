İstanbul - Uber Sürücü ve Kullanıcılarına Ceza

Uber, ülkemizde 2018'e pek de hayırlı giremedi. Uber sürücüleri, 2018'in başından beri gerek taksiciler, gerekse de trafik polislerinden dolayı zor anlar yaşıyorlar.

2018 başladığından beri en hararetli ikili mücadelelerden biri olan sarı taksi vs Uber savaşının ardı arkası kesilmiyor. Şu sıralar patlak verdi gibi gözükse de aslında bu sorun, 2017’de ortaya çıkmıştı. 2018’e girdikten sonra ise olaylar artmaya başladı. Bu yılın başından itibaren Uber ve benzeri uygulamalarla hizmet veren 2214 sürücü ve 2321 yolcuya ceza kesen İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Amirliği, uygulamalar aracılığı ile yolcu taşımacılığı yapan araç sahiplerine ve bu uygulamaları kullanan kişilere ceza kesmeye devam ediyor.

Ceza kesilen şoförlerin büyük çoğunluğu UBER uygulamasına kayıtlıyken, 2214 sürücüye 3 bin 6’şar TL’den ceza verildi. Normalde bu cezaları ödeyip çalışmaya devam eden Uber kullanıcıları yakında araç kapatma sorunuyla da başa çıkmak zorunda kalabilir.

Yolculara da Ceza Kesildi

Yolculuk sırasında yakalanan şoförlere ceza verilirken, bunlarla birlikte yıl içerisinde 2321 yolcuya da bu arabalara bindikleri için ceza kesildi. Kişi başı 344 TL olan ceza, Uber için verilecek kararın habercisi gibi gözüküyor.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Ekipleri, 2017 yılı toplamında 4747 Uber sürücüsü ile içinde bulunan 5 bin 3 yolcuya para cezası kesmişti. 2016 yılında ise, bu sayı 598 sürücü ile 614 yolcu şeklindeydi.

Uber’in ülkemizde yasaklanıp yasaklanmayacağını ilerleyen günlerde göreceğiz, ancak bu zamanda taksicilerin oturup 'biz ne yaptık' diye düşünmeleri gerekiyor. Magandalar gibi insanlara zarar verip, bizzat devleti tehdit etmek gibi ileri düzey açıklamalarda bulunan taksici(ler), umarım bu olayla birlikte temizlenir ve bizler de hayatımızı daha çok güvenebileceğimiz insanlara emanet ederiz.