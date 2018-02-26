Mersinli yatırımcı Tugay T., İstanbul’daki kripto para hırsızlarının hedefi oldu. Adına sahte kimlik çıkartıldı ve bu kimlikle yeni bir SIM kart basıldı. 500 bin TL değerindeki Bitcoin’i soyguncuların hesabına aktarıldı.

Aylardır gündemden düşmeyen kripto paralar ve Bitcoin, dolandırıcıların ve hırsızların eline dünyanın her bölgesinde oyuncak edilmiş durumda. Kötü niyetli kişiler, güvenlik önlemlerindeki açıkları bularak yatırımcıları mağdur duruma düşürüyorlar. Mersin ve İstanbul arasında yaşanan son olay, akıllara durgunluk verecek cinsten.

Mersin’de yaşayan ve Bitcoin ticareti yapan Tugay T., İstanbul’daki dolandırıcıların hedefi oldu. Hırsızlar ülkemizde hizmet veren bir mobil operatörün İstanbul’da hizmet veren bayisinde çalışan tanıdıklarını aradılar. Yetkiliye Tugay T.’nin telefon numarasını verip “Ağabeyimin SIM kartı kayboldu, yeni kartı iş yerine teslim edebilir misin?” isteğinde bulundular. Aradıkları operatörün, müşterinin ayağına hizmet götürme servisi vardı. Bu nedenle SIM kart hırsızların ayaklarına kadar gitti. İşlemler ise sahte kimlikle yapıldı.

Hırsızlar iş yerine gelen görevliye, SIM kart sahibinin aslında teyzeleri olduğunu söyleyip sahte bir numara verdiler. Görevliye, teyzelerinin daha sonra bayiye gelerek işlem yapacaklarını bildiren hırsızlar, yeni SIM kartı bu şekilde elde ettiler. Satış görevlisi ise söz konusu sahte numaradan kimseye ulaşamadı. Gerçek hat sahibi Tugay T.’nin elindeki SIM kart, 18 Aralık 2017’de erişime kapandı.

Durum üzerine operatörünü arayan Tugay T., gerçek kullanıcının aslında eşi olduğunu söylemek istedi ve derdini anlatamadı. Sonrasında aynı telefon numarasından işlem yapıldığını ve 500 bin TL’lik Bitcoin’in çalındığını fark eden Tugay T., işlemin engellenmesi için yatırım yaptığı borsa şirketine e-posta yoluyla ulaşmaya çalıştı. Operatörden ve yatırım şirketinden hiç sonuç alamayan Tugay T., çareyi suç duyurusunda bulunmakta aradı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonucunda mağdurdan, operatörün İstanbul’daki satış elemanına kadar herkesin ifadesi alındı. Bitcoin’in anonim bir yapıda olmasından dolayı yapılan işlemlerin kimlik bazında izi sürülemiyor. Bu nedenle 34 haneli cüzdan kodu sayesinde hırsızlara ulaşılması planlanıyor.

Olayın yaşandığı dönemde Bitcoin’in değeri yaklaşık olarak 6.500 TL idi. Tugay T., borsa şirketine ulaşamadı ve emniyet hala hırsızların peşinde. Hırsızlar, borsa şirketinin internet sitesindeki şifre değiştirme bölümünden, ellerine geçirdikleri SIM kart sayesinde kolayca şifre değiştirip işlem yaptılar.