İstanbul En Sağlıklı Kentler Listesinde Sondan İkinci Oldu

Dünya genelinde 89 kentin çeşitli uluslararası açık kaynak verileri ile incelenmesi sonucu İstanbul, listede sondan ikinci oldu.

Ev kiralama sitesi Spotahome tarafından oluşturulan puanlama sistemi ile dünyanın en sağlıklı kentleri tespit edildi. Listedeki en sağlıklı 10 kentden 8'i Avrupa kıtasında yer alıyor. Kentlerdeki yeşil alanlar, spor tesislerinin kalitesi, hava ve su kirliliği, ortalama ömür beklentisi, obezite oranı, iş-özel hayat dengesi gibi 10 kriterin bir araya getirilmesiyle oluşturulan listede en sağlıklı kent Amsterdam olarak belirlendi.

İlk 10'a Giren Şehirler

Amsterdam (Hollanda) Oslo (Norveç) Rotterdam (Hollanda) Münih (Almanya) Berlin (Almanya) Tallinn (Estonya) Adelaide (Avustralya) Viyana (Avusturya) Perth (Avustralya) Helsinki (Finlandiya)

OECD Sağlık Endeksi, Dünya Sağlık Örgütü verilerinin yanında kentlerde kişi başına düşen fast food restoranlarını verilendirebilen TripAdvisor gibi sitelerden de yararlanılarak oluşturulan puanlama sistemi sonucunda listenin son 3 sırasında Casablanca, İstanbul ve Şanghay yer aldı.

Son 10'da Yer Alan Şehirler

80 - Kuala Lumpur (Malezya)

81 - Manchester (Birleşik Krallık)

82 - Kahire (Mısır)

83 - İzmir (Türkiye)

84 - Bogota (Kolombiya)

85 - Mexico City (Meksika)

86 - Sao Paulo (Brezilya)

87 - Şanghay (Çin)

88 - İstanbul (Türkiye)

89 - Casablanca (Fas)

İstanbul özellikle yeşil alanların oranı, iş-özel hayat dengesi, elektrikli otomobil şarj etme noktalarının sayısı ve yetişkinlerdeki obezite oranları söz konusu olduğunda düşük puan aldı. İzmir ve Bursa'nın İstanbul'dan farkı ise yeşil alanlar kriterinde daha yüksek puan almaları. Bursa yeşil alanları için 8.28, İzmir 4.9 puan aldı. İstanbul'un yeşil alanlar kriterindeki puanı ise 1.32 oldu.