İstanbul, Tüketimde ve Kirlilikte Türkiye'nin En Büyüğü!

Türkiye'nin en büyük metropolü olma özelliğini taşıyan İstanbul, dünyanın da kalabalık kentlerinden bir tanesi. 20 milyona yaklaşan nüfusuyla bu devasa kent Türkiye'nin en büyük tüketim kaynaklarından birisi olarak öne çıkıyor. Dev şehir, 42 günde Sapanca Gölü kadar su kullanılıyor, yılda 1 milyondan fazla inek yeniyor, her gün 18 bin ton evsel atık çıkıyor.

Hürriyet'ten Yücel Sönmez'in haberine göre 14.8 milyon kişinin yaşadığı İstanbul'da günlük ortalama olarak 3 milyon metreküp su tüketiliyor. Kentin su ihtiyacının çoğunu karşılayan iki gölün (Mogan ve Sapanca), toplam 139.34 milyon metreküp suyu bulunuyor. Bunun yanı sıra İstanbul’un ihtiyaçlarına yetişmek için Anadolu’da toprağa daha fazla ilaç atılıyor, nehirlerin yönü değiştiriliyor.

Hava Kirliliği'nin En Yüksek Olduğu Şehir

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbul İklim Değişikliği Eylem Planı’nın değerlendirme raporuna göre İstanbul’da

2015 yılının emisyon hacmi: 49 milyon ton karbondioksit. Bu sayı, Türkiye’nin toplam emisyon hacminin yaklaşık 10’da 1’ine denk düşüyor.

İstanbul’da yıllık kişi başı emisyon: 3.34 ton karbondioksit (TÜİK, İBB)

Poşet Kullanımı da En Yüksek Seviyelerde

Sadece İstanbul’da yaklaşık 3 bin market bulunuyor.

İstanbul’da günlük tüketilen poşet sayısı:

1 milyon 250 bin

(Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Hamdi Temel)

Tarımsal Üretim Yok, Tüketim Oldukça Yüksek

stanbul’a giren sebze-meyve miktarı

(2017): 3 milyon 9 bin 849 ton/yıl

Hale girip çıkan araç sayısı: 2 milyon 757 bin 262

İstanbul’daki sebze bahçelerinin alanı: 29 bin 575 dekar

Meyve bahçelerinin alanı: 27 bin 141 dekar (İstanbul Hali)

Devasa Atıklar

stanbul, büyüklüğü kadar da atık üreten bir kent! 2016’ya ait atık istatistiklerine göre:İstanbul’dan çıkan yıllık atık: 31.6 milyon ton.

İstanbul’da her gün oluşan evsel atık: 18 bin tonKişi başı günlük atık: 1.30 kg.

İstanbul’un çöplerinden üretilen elektrik enerjisi tek başına Trabzon’un enerji ihtiyacını karşılayacak miktarda. Çöplerin oluşturduğu büyüklükse her yıl bir Keban Barajı’nı dolduracak miktarda. (Not: Evsel atıkların dışındaki diğer atıklarla toplam

31.6 milyon tonu buluyor) (TÜİK, İBB)

İstanbul’da günde 20 milyona yakın ekmek tüketiliyor. Yine günde ortalama iki milyon ekmek israf ediliyor.

2 Kıbrıs Büyüklüğünde Tarım Alanı İstanbul'un Buğdayını Ancak Karşılıyor

1 milyon hektar araziden 2 milyon ton buğday elde edildiği düşünüldüğünde İstanbul’un buğday ihtiyacını karşılamak için yaklaşık iki Kıbrıs büyüklüğünde alanın ekilmesi, sulanması ve ilaçlanması gerekiyor.

(Hububat Üreticileri

Sendikası-HUBUBAT-SEN)

(Çiftçi Sendikaları

Konfederasyonu-ÇİFTÇİ-SEN)

İstanbul’da Kişi Başına Düşen Yıllık Tüketim

Buğday: 213 kilo

Kuru baklagil: 14 kilo

Kuru fasulye: 3.5 kilo

Nohut: 5.5 kilo

Kırmızı mercimek: 5 kilo

Pirinç: 9.5 kilo

Mısır: 15 kilo

Türk halkı her yıl ekmeğe 7 milyar dolar para ödüyor. İsraf edilen ekmeğin ekonomik kaybıysa yıllık 700 milyon doları buluyor. Üç büyük ilde günlük ekmek israfı 750 milyon lira. Ekmek israfında başı İstanbul çekiyor. Bu ilde günde 20 milyona yakın ekmek tüketiliyor ve yine günde ortalama 2 milyon ekmek israf ediliyor. Bu rakam 600 binin üzerinde ailenin ekmek ihtiyacına denk geliyor.

İstanbul’da üretilen ekmek: 20 milyon

Günlük israf: 2 milyon

1 kilo ekmek için gereken su: 1608 litre

Sadece israf edilen ekmek için harcanan su: 804 bin metreküp. Bu da İstanbul’un günlük tükettiği suyun yaklaşık dörtte biri demek. Yıl boyunca israf edilen ekmekle sekiz Alibeyköy Barajı çöpe gitmiş oluyor. (Türkiye Fırıncılar Federasyonu)

20 Keban Barajı’na İhtiyaç Var

İstanbul’da 7 milyon 624 bin 244 elektrik abonesi var. Türkiye’deyse; 41 milyon 55 bin 915.

İstanbul’un ürettiği enerji: 8 milyar 60 milyon MW/yıl.

Tükettiği enerji: 26 milyar 433 milyon MW/yıl. Keban Barajı’nın yıllık enerji üretimi 1330 MWh/yıl.

Oranlandığında İstanbul her yıl 20 Keban Barajı’nın üretimine denk enerji tüketiyor. (Elektrik Mühendisleri Odası)

Yılda 20 Milyona Yakın Koyun Yeniyor

Hayvancılıkla ilgisi olamayan İstanbul, en çok et tüketen il. Bir koyundan ortalama 20, inektense 300 kilo et çıktığını; 1 kilo sığır eti üretimi için gereken su miktarının 15 bin 500 litre, 1 kilo koyun eti için gereken su miktarının 10 bin 400 litre olduğunu unutmayın… (İstanbul Kasaplar Odası)