İstanbul'ın Zeytinburnu ilçesinde yer alan kütüphane, 24 saat boyunca açık ve gelen herkese ücretsiz servisler yaparak, herkesi kütüphaneye gelmeleri için teşvik ediyor.

Binalar, içinde bulunan şeylerle tasvir edilirler. Örneğin, kendi ailenizle birlikte yaşadığınız yere ev denir. Belirli bir işi icra ettiğiniz yerlere ise iş yeri. Her şey için farklı bir bina vardır. Bu binalar arasında, en önemli binalar her zaman okul, kütüphane gibi eğitim alınabilen yerlerdir. Kütüphaneler, bilgi alışverişi yapabildiğiniz yegane yerlerden olmasına rağmen, ne yazık ki ülkemizde kütüphaneden yararlanma durumu pek bulunmuyor.

İstanbul’un Zeytinburnu Belediyesi tarafından Merkezefendi’de hizmete açılan Şehir Kütüphanesi, ülkemizde bulunan en güzle kütüphanelerden birisi oldu. Gençlerin kütüphaneyi daha çok ziyaret etmesi için, çay, çorba ve kahvenin ücretsiz olduğu kütüphanede, isteyen herkes 7 gün 24 saat boyunca bu kütüphaneden yararlanabiliyor. Şu anda 1100 raf kapasiteli kütüphanede 21 bin kitap bulunuyor.

İsteyen herkesin rahatlıkla kitap okuyup sosyalleşebildiği kütüphaneler, her zaman önem vermemiz gereken yerlerden birisi. Merkezefendi Şehir Kütüphanesi’nin açıklamasına göre, Ocak 2017’den beri 5 aylık sürede toplamda 17.000 kullanıcı kütüphaneden faydalanmış. Bu rakam düşünüldüğünde çok daha yüksek olmasını beklediğimiz rakamlardan birisi. Türkiye’nin nüfusu ve toplam kütüphaneye giden insan sayısına baktığımızda, bu oranın inanılmaz oranlarda düşük olduğunu görebiliyoruz.