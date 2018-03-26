Maslak İTÜ Ayazağa Metro İstasyonu - Yürüyen Merdiven Video

Maslak İTÜ Ayazağa Metro İstasyonu’nda gerçekleşen olayda bir yürüyen merdiven çökmüş ve pek çok kişiyi içine almıştı. Bu korkutucu ana ait görüntüler DHA tarafından paylaşıldı.

Maslak İTÜ Ayazağa Metro İstasyonu’nda 27 Şubat’ta gerçekleşen yürüyen merdivenin çökme anının güvenlik kameralarına yansıdığı görüntüler ortaya çıktı. Olayın ardından 1 ay geçmesine rağmen halen araştırmaya devam eden ekipler, olayın meydana geldiği anda çalışan güvenlik kamerasının görüntülerine ulaştılar.

Çok daha büyük sonuçlar doğurması beklenen olaydan kıl payı kurtulunduğunun kanıtı olan aşağıdaki videoda, yürüyen merdivenini kullanan pek çok kişinin asansörünün içine düştüğü gözlemleniyor. Bu düşüş sırasında neyse ki çok ciddi bir yaralanma meydana gelmemesi, herkesin rahat bir nefes almasını sağlamıştı.

1 kişinin yaralandığı kazaya ait görüntüler, Doğan Haber Ajansı tarafından paylaşıldı. Paylaşılan görüntülere göre yürüyen merdivenin üzerindeki insanların ne kadar şanslı olduğunu gözlemliyoruz, çünkü bu görüntüye sahip bir kazanın çok daha ciddi sonuçlar doğurması beklenirdi. Neyse ki korkulan olmadı.