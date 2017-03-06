‘Siber Güvenlik Konferansları’ Deep Web İle Devam Ediyor!

İstanbul Şehir Üniversitesi IEEE Öğrenci Topluluğu tarafından düzenlenen Siber Güvenlik Konferansları serisi bu sefer de Depp Web & Underground konusu ve Ömer Çıtak’ın katılımı ile devam ediyor.

İnternetin arka bahçesi olarak kabul edilen deep web, şimdi de İstanbul Şehir Üniversitesi IEEE Öğrenci Topluluğu’nun düzenlediği ‘Siber Güvenlik Konferansları’ serisinin konusu oluyor.

22 Şubat 2017’deki ‘Türkiye’de Siber Güvenlik ve Bilgi Güvenliği’ konulu konferansın ardından bu sefer 9 Mart 2017 tarihinde düzenlenecek olan ‘Deep Web & Underground’ konu başlıklı panel, Ömer Çıtak’ın katılımı ile gerçekleştirilecek.

Herkese açık olan etkinliğin 9 Mart 2017 tarihinde 16:00’da gerçekleştirileceğini tekrar hatırlatarak İstanbul Şehir Üniversitesi Doğu Kampüs Konferans Salonu’nda düzenlenecek olan etkinliğin tamamen ücretsiz olduğunu da belirtelim. Etkinliğe katılmak için sadece buradan kayıt olmanız yeterli.