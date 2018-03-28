İstanbul Taksi - Kırmızı, Yeşil ve Turuncu Renk Seçenekleri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, taksiler için yeni bir adım atıyor. Yeni sisteme göre taksilerin tepe lambalarında duruma göre 3 farklı renkte ışık yanacak.

Sarı taksiler Uber’le olan kavgalarında çok büyük bir kitleyi karşılarına aldılar. Sarı taksi ile kavgalarında halktan beklemedikleri bir tepkiyle karşılaşan sarı taksiler için İstanbul'da yeni bir düzenlemeye gidiliyor. Bu düzenlemeye göre çok yakında sarı taksilerin tepe lambaları dolu veya boş olma durumlarına göre farklı renklere bürünecek. Trafik ışıklarında olduğu gibi kırmızı, turuncu veya yeşil renginde yanacak bu tepe lambaları, yolculara aracın müsait olup olmama durumunu gösterecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı açıklamayla ortaya çıkan bu bilgi, taksileri daha “teknolojik” hale getiriyor. Aracın dolu olup olmadığı ikilemini ortadan kaldıracak bu ışıklar, yeşil olduğunda boş, kırmızı olduğunda ise dolu anlamına gelecek. Taksinin tepe lambası turuncu yanıyorsa, aracın rezerve olduğunu ve yolcusunu almaya gittiğini bekleyen yolcuya anlatacak.

Bunlarla birlikte araçta bulunan tepe lambalarına eklenen sensörler sayesinde sıcaklık, nem, gürültü, hava kalitesi, trafik yoğunluğu gibi pek çok veri toplanacak. İlk etapta İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kontrolünde çalışan iTaksi’lere uygulanacak bu sistem, tutarsa tüm İstanbul’da, hatta tüm Türkiye’de kullanılmaya başlayacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışma kapsamında, durakların daha teknolojik hale getirilmesi amaçlanıyor. i-Durak isimli 500 durağa dizüstü bilgisayarlarla taksi çağırma sistemi kurulacak. Yine bu proje kapsamında 11 bin 165 araca ses ve görüntü kaydı yapan kamera ve yolcu bilgi ekranı kurulacak. Bu sayede taksiler sürekli kontrol altında tutulacak.

Bu yeni sistemler sayesinde sarı taksilerin kötü ününün biraz olsun giderilmesi amaçlanıyor. Peki, sizce Büyükşehir Belediyesi’nin bu projesi, İstanbul’da süren Uber-sarı taksi kavgasını söndürebilir mi? Yorumlarınızı bekliyorum.