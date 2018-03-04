İstanbul'un 1920'li yıllarda çekilen birbirinden güzel 47 fotoğrafını bir araya getirdik.

SALTOnline tarafından paylaşılan fotoğraflar, 1920-1930 yılları arasındaki İstanbul'u görmemize olanak sağlıyor. Eski İstanbul'u gözler önüne seren bu fotoğraflar, Osmanlı'dan Cumhuriyet dönemine geçişin izlerini taşıyor. Yapılan işgaller, büyüklü küçüklü işletmeler, açılan fabrikalar ve nicesi... Günümüzde şahit olamayacağımız birçok kare, listemizde yer alıyor. Gelin hep beraber eski İstanbul'a göz atalım.

Moda Terzihanesi - Zeynel Abidin

Moda ve Fenerbahçe

İstanbul'un İşgali

Ortaköy Camii

Osmanlı Bankası - Beyoğlu Şubesi

Osmanlı Bankası'nın İçinden

Seyr-i Sefain

Seyr-i Sefain

Seyr-i Sefain

Seyr-i Sefain

Seyr-i Sefain

Seyr-i Sefain

Seyr-i Sefain

Seyr-i Sefain

Sokak Berberi

Taksim Cumhuriyet Anıtı

Taşkışla

Sultanahmet Camii

TUTTA - Türk Sefer ve Seyahat Acentesi

Su Satıcısı

Moda'da Bir Köprü

Genç Bir Çift

Taksim Topçu Kışlası ve Çevresinin Havadan Görünümü

Anadolu hisarı

Anadolu hisarı

Anadolu hisarı

Anadolu hisarı

Beyazıt

Cumhuriyet Bayramı Kutlaması

Seçimlerden Bir Kare

Ford Motor Company Fabrikası

Gülcemal - Buharlı Yolcu Gemisi

Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu İnşaatı

Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu İnşaatı

Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu İnşaatı

Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu İnşaatı

Haydarpaşa İskelesi

Haydarpaşa Tren Garı

Haydarpaşa Terminali

İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası

İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası

Maslak Yolu

Kuruçeşme'de Bir Seçim

Moda İskelesi

Moda'da Denize Giren Bir Aile

Moda'da Bir Yüzme Havuzu İnşaatı

Bu fotoğraflar sayesinde 1920'li yılların gözünden İstanbul'u görmüş olduk. Siz ne düşünüyorsunuz? Eski İstanbul daha mı güzelmiş, yoksa şu an mı daha güzel?