SALTOnline tarafından paylaşılan fotoğraflar, 1920-1930 yılları arasındaki İstanbul'u görmemize olanak sağlıyor. Eski İstanbul'u gözler önüne seren bu fotoğraflar, Osmanlı'dan Cumhuriyet dönemine geçişin izlerini taşıyor. Yapılan işgaller, büyüklü küçüklü işletmeler, açılan fabrikalar ve nicesi... Günümüzde şahit olamayacağımız birçok kare, listemizde yer alıyor. Gelin hep beraber eski İstanbul'a göz atalım.
Moda Terzihanesi - Zeynel Abidin
Moda ve Fenerbahçe
İstanbul'un İşgali
Ortaköy Camii
Osmanlı Bankası - Beyoğlu Şubesi
Osmanlı Bankası'nın İçinden
Seyr-i Sefain
Seyr-i Sefain
Seyr-i Sefain
Seyr-i Sefain
Seyr-i Sefain
Seyr-i Sefain
Seyr-i Sefain
Seyr-i Sefain
Sokak Berberi
Taksim Cumhuriyet Anıtı
Taşkışla
Sultanahmet Camii
TUTTA - Türk Sefer ve Seyahat Acentesi
Su Satıcısı
Moda'da Bir Köprü
Genç Bir Çift
Taksim Topçu Kışlası ve Çevresinin Havadan Görünümü
Anadolu hisarı
Anadolu hisarı
Anadolu hisarı
Anadolu hisarı
Beyazıt
Cumhuriyet Bayramı Kutlaması
Seçimlerden Bir Kare
Ford Motor Company Fabrikası
Gülcemal - Buharlı Yolcu Gemisi
Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu İnşaatı
Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu İnşaatı
Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu İnşaatı
Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu İnşaatı
Haydarpaşa İskelesi
Haydarpaşa Tren Garı
Haydarpaşa Terminali
İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası
İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası
Maslak Yolu
Kuruçeşme'de Bir Seçim
Moda İskelesi
Moda'da Denize Giren Bir Aile
Moda'da Bir Yüzme Havuzu İnşaatı
Bu fotoğraflar sayesinde 1920'li yılların gözünden İstanbul'u görmüş olduk. Siz ne düşünüyorsunuz? Eski İstanbul daha mı güzelmiş, yoksa şu an mı daha güzel?