Yurdun Dört Bir Yanında Görülen Beyaz Işıklar Panik Yarattı!

Bu sabah, İstanbul ve çevresindeki şehirlerden sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar panik yarattı. Saat 06.30 sıralarında henüz güneş doğmadan çekilen, özellikle Pendik ve Ataşehir’den net bir şekilde görüldüğü bildirilen beyaz ışık hüzmesi ilginç karelere neden oldu.

Sabah saatlerinde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı çevresinde oturan sakinler, evlerinden çıktıklarında gökyüzünde beyaz ve konik bir şekle sahip ışık hüzmesi gördüler. Çektikleri ilginç görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaşan vatandaşlar, aynı ışığın farklı bölgelerden de görüldüğünü ortaya çıkartmış oldu.

Özellike İstanbul’un Pendik, Ataşehir ve Tuzla ilçelerinden rahatlıkla gözlemlenen bu ışık kümesi, yaklaşık 2 dakika boyunca oldukça net bir şekilde gözlemlenebildi. Ardından cismin UFO ya da gök taşı olabileceğine dair tartışmalar alevlendi.

Hatırlarsanız buradaki ışığın nedeni, SpaceX tarafından fırlatılan bir test roketiydi ve olay sosyal medyada yankı bulduktan sonra resmi bir açıklama yapılmıştı:

Fakat ilginç olan bu ışığın Ankara,Tokat, Sakarya ve Şırnak Gibi şehirlerimizde de görülmesi:

Sakarya:

Hatay:

Tokat:

Bu şehirlerden de sosyal medyaya aktarılan görüntüler, tartışmaların büyümesine yol açıyor. Ankara Çubuk’ta yaşayan gördü tanığı Çetin Durmaz, Sabah gazetesine yaptığı açıklamada, ışığın deniz anasına benzediğini belirtti, “Işık bir çemberin içindeydi, sonra görüntülerdeki gibi yavaş yavaş genişleyerek kayboldu” açıklamasında bulundu.

Bu ilginç olayın ardında nelerin olduğu tartışma konusuyken, yakında ortaya çıkacağını düşünüyoruz.