İstanbul Yeni Havalimanı'nda İlk Test Uçuşu Gerçekleşti!

İstanbul Yeni Havalimanı'ndaki tamamlanan bir pistte seyrüsefer cihazlarının testi için DHMİ'ye ait bir uçak kalibrasyon uçuşu gerçekleştirdi.

İstanbul Yeni Havalimanı’nın ilk etabı 29 Ekim tarihinde hizmete açılacak. Havalimanının şu anda %90.5’lik kısmı tamamlanmış durumda, bu da kontrol ve testlerin yapılmaya başlanabileceği anlamına geliyor.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi’ne (DHMİ) ait Cessna Citation XLS tipi bir uçuş kontrol uçağı, yapımı tamamlanan 3 bin 750 metre uzunluğunda ve 60 metre genişliğindeki pistin üzerinden geçerek seyrüsefer cihazlarının testi için kalibrasyon uçuşu gerçekleştirdi.

Pistin üzerinden pas geçen DHMİ’ye ait uçak, yapımı henüz tamamlanan piste ikinci kez konmadı. Yapılan kontroller sonucunda sistemlerin düzgün çalıştığı saptanırken, pistin iniş ve kalkışlara uygun olduğu açıklandı.

Konu ile ilgili daha önce bir açıklama yapan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, ‘’Şubat ayı itibarıyla pistimiz uçak inişine hazır' dedik. Gerekli testleri zaten yapmıştık. Gerekli işlemleri yapmıştık. Şimdi kaldı ki, seyrüsefer cihazlarıyla ilgili testlerimizi yapıyoruz.’’ demişti.