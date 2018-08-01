30 Milyon İstanbulkart, Çok Yakında 'Türkiyekart' Olacak

İBB Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbulkart ve Sudan ile yapılan Adaptif Trafik Kontrol (ATAK) Sistemi kurulması anlaşması hakkında önemli detaylar paylaştı.

İstanbul Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, "Sudan Hartum Kenti Akıllı Ulaşım Sistemleri Pilot Projesi" şerefine düzenlenen imza töreninde oldukça önemli açıklamalar yaptı. ATAK sistemini yurt dışına süratle ithal etmeye başlanıldığını belirten Uysal, bu tür anlaşmaların devamının geleceğini belirtti. İstanbulkart ile de ilgili önemli bilgiler veren Uysal, 30 milyon İstanbulkart'ın çok yakında Türkiyekart olacağını ve tüm Türkiye'de kullanılabileceğini belirtti.

Akıllı şehircilik konusunda önemli atılımlar yapılacağını belirten İBB başkanı, şu şekilde konuştu: "Elektronik bilet sistemi, ilk defa sayın cumhurbaşkanımız büyükşehir belediye başkanı olduğu dönemde başlatıldı. O süreçten sonra İstanbulkart haline dönüştü. İstanbulkart bakanlıkla, bankalarla yapılan protokolle 'Türkiyekart' hâline dönüşüyor. Bu da dünyada bir ilk."

Daha önce sizlerle detaylarını paylaştığımız ATAK sisteminin yurt dışına açıklması hakkında da önemli açıklamalar yapan Uysal, şunları kaydetti:

"İmza altına alınacak bu anlaşma 1,1 milyon euro gibi bir rakam. Bu belki sembolik olarak yüksek bir rakam değil ama aslında rakamdan daha önemli yapılan işin önemli bir iş olduğunu düşünüyorum. İSBAK adına ilk defa akıllı şehircilik konusunda yurt dışına açılmış bir iş yapıyorlar. Rakam küçük olmakla birlikte orada yaşayanlar adına önemli bir anlaşma"