İstanbul Büyükşehir Belediyesi, şehir sakinlerinin uzun bir zamandır bekledikleri Android uygulamasının beta sürümünü kullanıma sundu. Uygulama, kredi kartıyla yükleme yapmaya izin veriyor.

İstanbulluların toplu taşıma çilesi, ülkemizdeki diğer metropollerden daha fazla. Bu nedenle şehir sakinlerinin gün içindeki ulaşım ve trafik sıkıntılarını çözmek için farklı yöntemler geliştiriliyor. Kişisel aracı bulunmayan ya da trafiğe çıkmak istemeyen İstanbullular, toplu ulaşımda İstabulkart kullanıyorlar. Bu kartlar tıpkı diğer şehirlerdeki gibi yükleme imkanı sunan otomatlardan ve çeşitli marketlerden yüklenebiliyorlar.

İnternet sitesi üzerinde bakiye sorgulama imkanı sunan İstanbulkart sistemi, aynı şekilde internet sitesi üzerinden kredi kartı ya da hesap kartı ile bakiye yükleme imkanı da sunuyordu. Fakat mobil ortamda internet sitesine girmek bazı şartlarda zor oluyor ve mobil kullanıcılar, şehrin keşmekeşi içerisinde bakiye sorgulamak ve yüklemek için zorlanıyorlar.

İBB’ye bağlı Belbim şirketi, aynı imkanları sunan bir mobil uygulama geliştrip Android için Google Play Store’da yayınladı:

Henüz beta testinde olan uygulamaya yalnızca bir İstanbulkart tanıtabiliyorsunuz. Yükleme işleminin kolaylığı açısından son dönem cihazlarda yaygın bir şekilde bulunan NFC özelliği de kullanılabiliyor. Bu özelliği kullanan her cihaz, artık bir İstanbulkart dolum noktasına dönüşüyor.

NFC özelliği bulunan cihazlara sunulan imkanlar:

Anlık bakiye görüntüleme: Kartınızı telefonunuzun arkasına okuttuğunuzda bakiyeniz görüntüleniyor.

Talimat oluşturarak yükleme: Kredi kartınızı uygulamaya tanımlayıp dokundurma işlemiyle bakiye yükleme yapılabiliyor.

NFC özelliği bulunmayan cihazlarda:

Uygulama üzerinden dolum talimatı oluşturularak, en yakın tolum otomatına ya da akıllı durağa gidip kartınızı okutarak dolum işlemi yapabiliyorsunuz. Dolum miktarını uygulamaya tanımladığınız kredi kartından, uygulamada seçtiğiniz değerle belirliyorsunuz.

Ayrıca uygulama, size en yakın dolum noktalarını gösteren pratik bir özelliğe de sahip. Henüz beta aşamasında olduğu için zamanla arayüz iyileştirmesi ve hızlandırmalar yapılacaktır. İstanbulkart uygulamasını aşağıdan indirebilirsiniz.