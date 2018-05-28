CreatorDen, 3 farklı kategori ve 9 farklı türde YouTube Türkiye'nin en popüler kanallarını listeledi. Verilere göre YouTube Türkiye'de en çok eğlence, makyaj, yemek ve oyun videoları izleniyor.

We Are Social verilerine göre Türkiye’de çevrimiçi medya kavramı yerine oturmuş durumda. Türk insanının sosyal medyada geçirdiği süre ile televizyon başında geçirdiği süre birbiri ile aynı. Bununla birlikte Türkiye’deki kullanıcılar internette, televizyon başında geçirdikleri süreden 3 kat daha uzun kalıyorlar.

Türkiye nüfusunun %63’ü aktif olarak sosyal medya kullanıyor. Daha da önemlisi, nüfusun %55’i ‘yeni medya’ olarak adlandırılan YouTube’u aktif olarak kullanıyor. Bu veriler rakamlardan ibaret olsa da aslında çok daha fazlasını anlatıyor. Fakat en önemli anlamı; Türk insanın medya tüketim anlayışı değişiyor.

Türkiye, YouTube’da en çok hangi içeriklere ilgi duyuyor?

YouTube Türkiye’de en çok izlenen türler: Eğlence, makyaj, yemek ve oyun.

Kullanıcıları YouTube’da video izlemeye iten nedenler: Ürün araştırması, eğlence ve yeni bilgiler öğrenmek.

Tüketicilerin %63’ü bir ürünü almadan önce ürün ile ilgili YouTube videosu izliyor.

YouTube’da en çok zaman geçiren yaş grupları: 18-24 ve 24-35.

Türk YouTube kanallarının ortalama abone sayıları 41 bin.

Sahi, Türk insanı YouTube’da en fazla kimi izliyor? Kimleri trendlere daha fazla sokuyor? CreatorDen, Türkiye’nin en popüler YouTube kanallarını Güzellik - Moda - Lifestyle, Eğlence - Oyun ve Yemek - Seyahat - Anne - Çocuk olmak üzere üç farklı kategoride ve toplam 9 farklı türde listeleyerek YouTube Türkiye’nin trend kanallarını listeledi.