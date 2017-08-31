İşte Android 8.0 Oreo Alacak Sony Telefonlar!

Akıllı telefon üreticisi Sony, Android'in yeni versiyonu Oreo'yu alacak akıllı telefonlarının listesini yayınladı.

Bugün Sony'nin birden fazla etkinlikle dolu dolu geçirdiği bir gündü. IFA etkinliğinde birden fazla cihaz tanıtan ve yazılım bilgilerini veren firma geçmiş akıllı telefonlarını da unutmadı.

Fuarda üç farklı akıllı telefon tanıtan firma, bu üç telefonun ortak özellikleri olarak kalın çerçeveleri ve Android 8.0 Oreo yüklü gelmelerini seçti. Bunun yeni çıkan akıllı telefonlar için kaçınılmaz olması normal bir durum. Peki eski cihazlar? Firma eski cihazlarını da kısmen unutmadı diyebiliriz. Android'in en iyisi ve en yenisini yakın zamanda alacak cihazları açıklayan firmanın bahsettiği işte o modeller:

Xperia X

Xperia X Performance

Xperia X Compact

Xperia XZ

Xperia XZ Premium

Xperia XZs

Xperia XA1

Xperia XA1 Ultra

Xperia XA1 Plus

Listede bir çok cihaz yer almasına rağmen en çok göze çarpan eksiklik orjinal XA modelleri. Xperia XA ve XA Ultra, ülkemizde de çok sayıda kullanıcı tarafından kullanılan ve kapasiteye sahip cihazlardı. Güncellemeyi almamaları yazık olacak. En çok dikkat çeken durum ise, Xperia L1'in de listede yer almaması. Daha çıkalı üç ay olmuş bir cihazı şimdiden terk etmek firmaya hiç yakışmadı. Alt seviye donanımlı bir cihaz olan L1, buna rağmen bizce bu kadar erken terk edilmemeliydi.

Güncellemelerin ne zaman dağıtılmaya başlanacağına dair kesin bir bilgi bulunmamakta ancak tahminen 3-4 ay civarında anca gelecektir.