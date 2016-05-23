İşte Apple'ın iPhone 8 Tanıtımını Yapacağı Steve Jobs Amfisi

Apple, ilerleyen günlerde iPhone 8 tanıtımını yapacak ve bu tanıtımın gerçekleşeceği Steve Jobs Amfisi'nin görüntüleri yeni yeni ortaya çıkmaya başladı.

Apple, her yıl olduğu gibi bu sene de yeni ürünlerini tanıtacak. Bu tanıtımın özellikle iPhone 8 için olacağını biliyoruz ancak önceki haberimizde de bahsettiğimiz gibi sürpriz bir 10. yıl telefonunu da görmemiz muhtemel duruyor.

Tanıtımın yapılacağı Apple Park'ın Steve Jobs Amfisi'nin görüntülerine ya da videolarına tam anlamıyla ulaşılamıyordu ve karşımıza nasıl bir yer çıkacağı konusunda bir bilgimiz yoktu. Elbette Apple'dan söz ettiğimizde beklentimizi ne kadar yükseltsek az kalabiliyor. 1000 kişilik amfi, ana kampüse bakan bir tepede Apple Park'ın ana halkasının dışında yer alıyor. Daha öncesinde nasıl göründüğü ise tam anlamıyla bir muammaydı. Ancak macmagazine'in Instagram gönderisi sayesinde bu amfiyi görebiliyoruz.

12 Eylül'de yeni ürünlerini tanıtacak olan Apple, henüz tam anlamıyla hazır gözükmüyor. Oldukça büyük bir amfi olarak karşımızda yer alsa da Apple'ın ne yapıp edip işleri mükemmel bir hale getireceğini biliyoruz. Amfi 1000 kişilik olsa da, yapılacak canlı yayınlar sayesinde tüm dünya aynı anda haberdar olacak. Bu arada Instagram postunu kaydırarak diğer görüntülere de ulaşabilirsiniz.

Apple Park, en başta Steve Jobs tarafından öngörüldüğü üzere büyük bir kısmı yeşil alana ayrılan 2.8 milyon metrekare alana sahip olacak şekilde yapıldı. Kampüs açıldığında Ar-Ge tesisi, Apple mağazası, iki km koşu ve yürüş alanına sahip olacak. Ayrıca dünyanın en büyük güneş enerjisi tesisatlarından biri de burada yer alacak.