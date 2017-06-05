İşte Apple'ın WWDC 2017'de Tanıttığı watchOS 4!

Apple, dakikalar önce WWDC 2017 etkinliğinde watchOS 4 sisteminin yeniliklerini tanıttı.

Apple dakikalar önce WWDC 2017 etkinliğinde tamamiyle yenilenmiş Siri tabanlı watchOS 4 saat yüzünü tanıttı. Bu yüzlere ek olarak iki adet başka saat yüzleri de eklenmiş durumda.

Bu yeni yüz, Apple Watch ve yüklü olan tüm uygulamalardan çektiği bilgiler ile tamamiyle otomatik bilgilendirmeler yapabiliyor.

Yeni saat yüzü Siri'den aldığı güç ile birlikte gün içerisinde yaşadığınız değişiklikleri anlık olarak kaydedip bu değişiklikler ile ilgili gerekli bilgileri saat ekranınıza suuyor.

Sık ziyaret edilen konumlar, yaklaşan takvim etkinlikleri ve anımsatıcılar gibi bilgileri sürekli kontrol ederek size her saate baktığınızda değişen canlı ara yüzü ile farklı bir tecrübe sunan WatchOS 4 yeni kaleidoskop saat yüzüne de sahip. Bu yüz zaman ilerlerledikçe değişerek estetik bir görüntü sunuyor.

Bu yeni yüzlere ek olarak yeni bir "Toy Story" temalı yüz daha eklendi. Bu şu an kullanılan Mickey Mouse yüzlerine yeni üç karakter daha eklendiği anlamına geliyor. Pixar'dan gelen yeni karakterler şöyle; Buzz Lightyear, Woody ve Jessie.

Bu yeni saat yüzleri watchOS 4 güncellemesi ile birlikte gelecek. Bu ücretsiz yükseltme tüm Apple Watch kullanıcıları için sene sonuna doğru kullanıma sunulacak.

watchOS 4 ayrıca yeni bir müzik programına sahip duruma geliyor. Bu sayede muhteşem bir AirPods deneyimi sunulacağı söyleniyor. Birden çok çalma listesi senkronize edilebilip Apple'ın sunduğu tavsiye edilen müzikler listesi de kullanılabilecek.

Apple Watch, NFC özellikli spor aletleriyle de tam olarak çalışabilecek. Bu özellik ile Apple Watch istatistikleri ile spor aletinin istatistikleri eşitlenebilecek. Bunlara kalp ritmi vb. gibi bilgiler dahil edildi. Apple Watch destekli spor aletleri bu bahar satılmaya başlanacak.