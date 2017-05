İşte Bu: Game of Thrones'a Kardeş Geliyor!

Yayıncı kanal HBO, Game of Thrones evreninde geçen yeni bir hikaye için düğmeye bastı. Proje için birbirinden ünlü yapımcılarla anlaşıldı.

Ünlü televizyon kanalı HBO, dört farklı yapımcı ile sözleşme imzaladığını açıklayarak "Game of Thrones'un kardeş dizisi" spekülasyonlarına cevap verdi. Söz konusu iddialar, tamamen farklı bir oyuncu kadrosuyla Game of Thrones evreninde geçecek bir yapımla ilgiliydi. Böylece yeni dizinin beyaz cam ile kavuşacağı resmileşti.

HBO, herhangi bir zaman çizelgesi paylaşmadı. HBO sözcüsü, “Yapımcılara ihtiyaç duydukları kadar zaman vereceğiz. Bu tür devasa bir evrenin incelik gerektirdiğinin farkındayız. Her adımlarında yanlarında olacağız.” açıklamasında bulundu.

Anlaşılan isimler arasında Brian Helgeland (42, Legend), Carly Wray (Mad Men, The Leftovers) ve Jane Goldman (Kingsman) adlı Max Borenstein (Godzilla, Kong: Skull Island) işinin ehli senarist ve yapımcılar bulunuyor. Wray ve Goldman, kitap serisinin yazarı George R.R Martin ile birlikte çalışacaklarını vurguladılar. Maalesef bu kitapseverler için kötü bir haber, zira altıncı kitabın çıkması iyiden iyiye zora girdi. Hatta kitap projesi iptal bile edilebilir.

Game of Thrones'un yapımcı ve yönetmenleri Dan Weiss ve David Benioff seriye bir şekilde bağlanacaklar ancak görevleri yapımcılık veya yönetmenlik olmayacak. İkili geçtiğimiz aylarda yeni seriye dahil olmayı planlamadıklarını duyurmuştu. Ünlü figürler, kararlarını değiştirmiş gibi görünüyorlar. Ne de olsa burası Game of Thrones evreni: Her an her şey değişebilir.