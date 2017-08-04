İşte Dünya Genelinde En Çok Korkulan Şeyler!

PEW araştırma enstitüsünün yaptığı anketler, dünya genelinde en çok korkulan şeyleri gözler önüne seriyor.

Yapılan araştırmalar ve anketler, insanların nelerden korktuğunu gösterebiliyor. Bu korkular bazen tamamen hayal ürünü olsa da, bazen her anlamıyla gerçek olabiliyor. PEW araştırma enstitüsünün de yaptığı anketler, insanların gerçek hayattaki korkularını gösteriyor.

Anket, 38 ülkede yapıldı ve toplamda 42 bin kişi katıldı. Ankete göre dünya genelinde en çok korkulan iki şey mevcut. Bunlardan biri şüphesiz tüm dünyayı etkisi altına alan ve her geçen gün kötüleşen küresel ısınma. Bir diğeri ise yaptığı eylemlerle insanları dehşete düşüren IŞİD.

Türkiye'nin tehlike ve korku algısı ise dünyadan biraz daha farklı aslında. Ankete göre Türkiye'de halkın yüzde 72'lik büyük bir çoğunluğu ABD'den endişe duyuyor. Özellikle de ABD'nin politikaları ve insanlar üzerindeki etkisi, en büyük tehdit olarak görülüyor.

Güney Amerika ve Afrika ülkelerinde ise başlıca endişe kaynağı olarak iklim değişikliği yer alıyor. Ayrıca iklim değişikliğinin en büyük tehlike olarak algılandığı ülkelerin başında yüzde 89'luk oranıyla İspanya bulunuyor.

Almanlara göre ise bu listenin başında yüzde 77'lik oranıyla IŞİD yer alırken ikinci sırada da yüzde 66'lık oranıyla siber güçleri görüyoruz. Ayrıca üçüncü sırada ise yüzde 63'lük oranıyla iklim değişikliği var.

Yunanistan halkının yüzde 88'i, Venezüellalıların ise yüzde 56'sı en çok ülkelerinin ekonomisi konusunda endişe duyarken, Polonya ve Macaristan, Irak ve Suriye gibi ülkelerden gelebilecek mülteciler konusunda kaygılanıyor.