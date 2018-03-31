İşte Dünya Üzerinde Yaşayan En Zeki Hayvanlar

Dünyadaki en zeki hayvanlar hangileri hiç merak ettiniz mi? Hayvanlar aleminin hiçbir üyesi bir trigonometri problemi çözemez, tez yazamaz ancak bu durum, onların zeki olmadığı anlamına gelmiyor.

Hiç hayvanlarla konuşabilmek istediniz mi? Çoğunuz bu soruya cevaben, "Evet, çocukluğumda x hayvanıyla konuşmayı hayal ediyordum!" cevabı verebilir. Ancak elbette büyüdük ve hayal gücümüz de büyümemizle ters orantılı bir şekilde küçüldü. Hayvanları, özellikle de vahşi doğada bulunan hayvanları aptal görüyoruz. Peki, bu durum gerçekte de böyle mi? Elbette, değil işte doğadaki en zeki birkaç hayvan, ne yazık ki aralarında kediler veya köpekler bulunmuyor.

Şempanzeler

Bazı hafıza testleri gösteriyor ki, şempanzelerin hafızaları biz insanoğlundan daha iyi bir durumda. Biyolojik anlamda yaşayan en yakın olan şempanzelerle, DNA'larımızın neredeyse yüzde 99'unu paylaşıyoruz. 2007 yılında yayınlanan bir çalışmada, araştırmacılar yetişkin şempanzelerle, ergen şempanzelerle ve üniversite öğrencilerine aynı bilişsel testi verdi. Test, bir ila dokuz arasındaki bir sayı listesinin bir dokunmatik ekran monitöründe nerede bulunduğunu hatırlamakla ilgiliydi.

Şempanzeler ve insanlar ayn sayıları bir saniyeden daha kısa bir sürede gördüler. Sonra, bu sayıların nerede olduğunu ve araştırmacıları gösterdiklerini hatırlamaları istendi. Yetişkin primatlar ve insanlar ortalama olarak aynı şeyi yaptı. Fakat ergen şempanzeler diğer iki gruba toz yutturdu.

Keçiler

Bilim adamları, uzun zamandan beri keçilerin inatçı olmasından daha ziyade akıllı olduklarını düşünüyordu. Avustralya'da bir grup araştırmacı, bu inatçı hayvanları teste tabi tutmaya karar verdi. Bunu yapmak için, meyve tutan bir mekanizma kurdular. Meyvelere erişmek için keçilerin dişleriyle bir ipi aşağıya doğru sürüklemesi gerekiyordu, bu esnada da ağızlarını kaldırmak zorunda kaldıklarından kolu harekete geçirdi. Bütün bunları anlayabilirlerse, meyve onların olacaktı.

12 keçiden dokuzu, dört denemeden sonra bu görevi becerebildi. Araştırmacılar, tüm keçileri 10 ay sonra tekrar teste tabir tuttuğunda, çoğu keçi hala sistemin nasıl çalışılacağını hatırladı.

Filler

'Fil hafızası' tabirini hepiniz duymuşsunuzdur. Filler, çeşitli diller arasında ayrım yapabilir. Bir fil ile herhangi bir etkileşime giren herkes bu hayvanların çok akıllı olduğunu bilir. Ama ne kadar zeki? Araştırmacılar konuyla ilgili çok sayıda çalışma yapmışlardır. Araştırmacılardan biri, fillerin diller arasındaki farkı ve erkek, kadın veya çocuğun konuştuğunu anladı.

Nasıl anladılar?

Afrika'da, sadece belirli kabileler fillerden avlanıyor. Bilim adamları, onları avlayan ve avlamayan grupların seslerini kaydetti. Filler av grubunun kayıtlarını duyduklarında, korku duymaya başladılar ve sesin geldiği yerden uzaklaştılar.

Yunuslar

Bilim insanları, zekayı ölçmelerinin bir yolu olarak aynada kendini tanıma yöntemini de kullanılar. Hayvanların kendini tanıyıp tanımadığını anlamak için, bilim adamları, hayvanın vücuduna renkli bir işaret koyarlar. Sonra onları bir ayna karşısına yerleştirirler. Hayvanlar kendilerini tanırlarsa, işaret olarak vücutlarındaki işaret elleriyle veya sürtünme gibi yöntemlerle çıkarmaya çalışırlar.

Araştırmacılar, yunuslara işaretler koyduğunda, sudaki araştırmacılar yansımalarındaki lekeleri kontrol ettiler. Yunuslar, işaretlemenin kendilerine ait olduğunu ve aynadakinin başka bir hayvan olmadığını anlayabiliyorlardı.

Kargalar

La Fontaine bu durumu anlamış olacak ki fabllarında 'kargaları' hep bilge figürü olarak kullanmış. Kargalar, 8 yaşındaki bir çocuğun çözemediği bir problemi çözebilir. Bir çalışmada, araştırmacılar kargalara ve insanlara aynı bulmacayı verdi. Bir oyuncak, bir kuşun gagasını sokamayacağı ve küçük bir çocuğun ellerini içine sokamayacağı kadar uzun bir camın içinde yüzüyordu. Sekiz yaşından küçük çocuklar buna sadece güldü ve oyuncağı oradan çıkarmak için bir yol bulamadı. Fakat kargaların kafası hiç de karıştırmadı. Sadece çakıl taşları dar camlara bıraktılar. Nihayetinde taşlar, suları yukarı doğru taşırdı ve oyuncağı kargalar çıkarabildi.

Arılar

Arıların dünyadaki varlığına, çoğu zaman bizi sokmalarıyla farkına varsak da Einstein'a göre; tüm arılar öldükten sonra insanlar, yalnızca 5 sene daha yaşayabilirdi.

Arılar, kendi zekalarının farkındadır. Araştırmacılar, iki yatay çizgiden hangisinin diğerini olduğunu belirlemek için arılar eğittiler. Cevabı verdiklerinde ise onları bir şeker şurubuyla ödüllendirler. Ancak durum şöyleydi, araştırmacılar onlara sadece yatay olan çizgilerin üstünde veya altında olup olmadığını nasıl belirleyeceklerini öğretebildi. Araştırmacılar arılara peteklerin dikey çizgilerini gösterdiğindeyse arılar uçup gitti. Sonuç olarak araştırmacılar, arıların ballarını elde etmenin bir yolunu bulamadı!

Ahtapotlar

Ahtapotlar, insan arkadaşlarını bir kalabalık içerisinde ayırt edebilir. Çoğu omurgasız canlı ahtapotlar kadar zekaya sahip değil. Bir çalışmada araştırmacılar, ahtapotların iki farklı insan arasında ayrım yapıp yapamayacağını test etti. İki kişi bir ahtapotla etkileşime girdi, biri son derece dost canlısı ve diğeri soğuk ve düşmanca davranıyordu. Kısa bir süre sonra, ahtapotu tekrar ziyaret eden araştırmacılar, ahtapotun dost canlısı davrana samimi, soğuk davrananı ise görmezden geldiğini gözlemledi.

Size göre, dünyada yaşayan en zeki hayvan nedir? Bu araştırmalar sizce de gerçekçi mi? Lütfen, bizimle düşüncelerinizi paylaşın.