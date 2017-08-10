İşte Fitbit'in Yeni Akıllı Saati: Bu Sefer Samsung Düşünsün!

Fitbit'in yeni akıllı saatinin bazı özellikleri ve görüntüleri yayınlandı.

Fitbit geçen yıl yeni bir harcama çılgınlığı yaptı ve Vector'ı satın aldı. Her iki şirketin de çatısı altında olduğu için bir çok kullanıcı Fitbit'in onlarla ne yapacağını merak ediyordu. Artık bu sorunun yanıtına bir adım daha yakınız.

Yakında karşımıza çıkacak olan akıllı saatin çeşitli görüntüleri yayınlandı. Saatin alt kısmında büyük bir kalp atış hızı algılayıcısı var. Ayrıca GPS bulunan saatin suya dayanıklılığı da artmış ve 50 metreye kadar derinliğe inebiliyor.

Üstelik kaynaklar, kalp atış hızı sensörünün kullanıcının kanındaki oksijen miktarını ölçmek için benzersiz bir nabız oksimetresine sahip olduğunu ve daha doğru bir kalp atış hızı ölçümü için kırmızı bir sensör kullandığını öne sürüyor.

Bu bileşenlerin tamamı cihazın, Apple ve Samsung gibi devlerle yarışmasında büyük ve önemli bir rol oynuyor. Şu anda saatin pil ömrü ile ilgili bir detay yok ancak önceki Fitbit saatinde 5 günlük bir pil ömrü bullunuyordu.

Aslında cihazın tasarımı birkaç yıl önce çıkan Fitbit Blaze'yi andırmıyor değil. Yine de sektördeki birinciliğini Xiaomi'ye kaptıran Fitbit, yeni saatiyle işleri devralacak gibi duruyor, diğer üst düzey akıllı saatlere de meydan okuyacağından, bizleri güzel bir akıllı saatin beklediğini söyleyebiliriz.