İşte Geleceğin Teknolojileri: CES 2017’de Tanıtılmış En İyi 10 Ürün

2017’nin ve gelecek yılların teknolojilerinin sergilendiği CES 2017’de tanıtılan en iyi 10 ürüne göz atıyoruz.

CES 2017, yani Tüketici Elektroniği Fuarı, teknoloji fuarları arasında en popüleri ve aynı zamanda en önemlisi olarak dikkat çeker. Yılın ilk büyük etkinliği olması ile o yıla ait gelecek yeniliklerin sinyalini veren CES, aynı zamanda konsept ürünlerle de geleceğin teknolojilerini sergilemesiyle ünlüdür.

Peki, bu denli güzel bir fuarda geleceğe dair sergilenen en iyi 10 ürün neler olabilir? İşte bir kısmını bu sene, bir kısmını ise gelecekte göreceğimiz en iyi 10 ürün;

1- Faraday Future FF 91

Son dönemlerde ön plana çıkan elektrikli otomobil noktasında dünyanın en gelişmiş otomobilini tanıtan Faraday Future, FF 91 adını verdiği modeli ile aynı zamanda hem en hızlı, hem de en teknolojik aracı tanıtmış oldu.

0’dan 100’e 2.39sn’de çıkabilen FF 91, 1050 beygir gücüne sahip. İlk olarak 5000 Dolar bedel ile rezervasyon alan Faraday Future, 2018 yılında sadece 300 adet ile sınırlı ilk seriyi müşterileri ile buluşturacak.

2- Razer Project Valerie & Project Ariana

Razer’ın CES’te şov yapmasını sağlayan iki yeni projesi ise oyunculuk noktasında fazlasıyla dikkat çekecek.

Dünyanın ilk 3 ekranlı dizüstü bilgisayarı olan Project Valerie, toplamda 11520 x 2160 piksellik bir görüntü sunacakken, bunu 3 adet 17.3 inçlik 4K ekran ve tabiki Nvidia Surround View destekli GeForce GTX 1080 ile sağlayacak.

Ayrıca projeksiyon anlayışını değiştiren Project Ariana, oyun ekranını çok daha farklı bir şekilde arkadaki duvara yansıtarak oyunun içine daha fazla girmenizi ve heyecanınızı katlamanızı sağlıyor. Teknik olarak Philips’in Ambilight teknolojisinin projeksiyon haline getirilmişi diyebileceğimiz Project Ariana da fazlasıyla dikkat çekiyor.

3- LG Signature W OLED

Televizyon sektöründe oldukça sağlam gelişmeler sunan LG, Signature OLED serisine eklediği W adlı konsept modeliyle bir ilki başarıyor. HLG, HDR10 ve Dolby Vision teknolojilerine sahip olan bu televizyon Dolby Atmos ses desteği de sunuyor.

Sadece 4mm inceliği ve magnet gibi duvara yapışabilme özelliğine sahip olan bu televizyon ise duvar kağıdı misali duvara kolayca monte edilebiliyor. Tüm olayını tek bir kablo üzerinden sağlayabilen LG Signature W, gerçekten harika bir televizyon olacak.

4- Dish AirTV

Android altyapısına sahip olan Dish AirTV, 4K desteği sunabilmesiyle dikkat çekiyor. Netflix, Google ve Sling için kısayol tuşları da bulunan özel bir kumanda ile gelen Dish AirTV, sadece 130 Dolar gibi bir fiyat ile Android TV deneyimini 4K düzeyinde sunabiliyor.

5- Qualcomm Snapdragon 835

2017’de birçok telefonda göreceğimiz Snapdragon 835, Samsung Galaxy S8 başta olmak üzere LG G6, HTC 11, Sony Xperia XZ (2017), Xiaomi Mi6 vb birçok telefonda bulunacak. S821’e göre 35% daha küçülen ve %25 daha az enerji tüketen bu çipset, 2.45GHz saat hızına sahip 4 adet ve 1.9GHz hızındaki yine 4 adet olmak üzere toplamda 8 çekirdekli Qualcomm Kryo 280 işlemcisine ve yeni Qualcomm Adreno 540 grafik işlem birimi ile geliyor.

6- LeEco Super Bike

Son dönemde telefonlarının yanı sıra otomobil sektörüne bile adım atan LeEco, bu sefer de Android işletim sistemine sahip bisikletiyle dikkat çekti. Shimano’nun 30 viteslik seti ile güçlenen LeEco Super Bike, Android işletim sistemine sahip ekranı ile GPS, hız ve güvenli sürüş desteği sunabiliyor.

7- Asus ZenFone AR

Asus’un artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik dünyasını birleştirdiği telefonu, 5.7 inçlik 2K Super AMOLED ekran, Qualcomm Snapdragon 821 çipseti, Adreno 530 grafik işlem birimi, 8GB RAM ve Android 7.0 Nougat desteğiyle sunabiliyor.

Google Project Tango ürünü olan ZenFone AR, bu yılın en dikkat çeken ürünlerinden biri haline geldi.

8- Honda Riding Assist

Honda’nın motosikletler için geliştirdiği “ayakta kalma teknolojisi” olan riding assist, motosikletlerin boştayken ve hatta sürücüyleyken dik bir şekilde durabilmesini sağlıyor. 5km’den az bir hızla ya da sabit dururken bile motosikletten düşme derdini ortadan kaldıracak olan Honda Riding Assist, ilerleyen yıllarda birçok Honda motosikletlerinde bulunacak gibi.

9- Nvidia Shield TV

Nvidia’nın Shield ailesine eklenen yeni nesil Shield TV, 4K UHD desteği ile ön plana çıkıyor. Ayrıca HDR desteği de sunabilen Shield TV, NVIDIA Tegra X1’den gücünü alıyor. Sesli komut desteğine sahip olan Nvidia Shield TV, Dish AirTV gibi Android 7.0 tabanlı Android TV platformuna sahip.

Netflix, Amazon Video, YouTube, Google Play Store Google Play Movies & TV, Google Play, VUDU, PLEX ve Nvidia Shield’a özel oyunlar ile gelen cihaz 200 Dolar (16GB depolama) ve 300 Dolar (500GB depolama) versiyonları ile gelecek.

The Witcher 3, Hitman Absolution, Tomb Raider serisi, Thief, Saints Row serisi, Sniper Elite serisi gibi oyunlara da GeForce Now ile destek veren Shield TV, oldukça iyi bir TV cihazı olacağa benziyor.

10- BMW i Inside Future

BMW’nin geleceğin otomobillerine dair gösterdiği yeniliklerden biri olan BMW i Inside Future adlı otomobillerin iç tasarım konsepti ile BMW’ye göre

2020 yılından itibaren geleceği otomobillerin iç dizaynları yukarıda videosunu gördüğünüz gibi olacak. Taşınabilir bir salon kafasında tasarlanan ve her şeyi HoloActive Touch adlı teknoloji ile kontrol edebileceğiniz sistem, aslına baharsanız Black Mirror’ın son bölümünde de gösterilmişti. (Hani şu gizli NSA evine giderken görülen Range Rover konsepti)

Geleceğe dair böylesine bir teknoloji acaba 2020 kadar yakın mı? Bunu ileride hep beraber göreceğiz.

Sonuç olarak yine dolu dolu bir CES 2017 geçti ve sizlere buradaki tüm önemli gelişmeleri buradan aktardık. Peki, eğer siz de takip ettiyseniz sizin için en yenilikçi ve en çok dikkatinizi çeken ürün hangisiydi? Yorumlarınızı bekliyoruz.