Corridor YouTube kanalı son derece keyifli bir işe imza atarak popüler televizyon karakterlerini Animoji karakterleri ile yer değiştirdi.

iPhone X ile birlikte Apple’ın tüketicilere sunduğu en son yeniliklerden biri de Animoji oldu. Kullanıcıların yüzlerini kızıl ötesi tarayıcılar ile 3 boyutlu olarak tarayıp modelleyebilen TrueDepth kamerayı kullanan Animoji özelliği, yüzümüzün yerini bir emoji ile değiştirebiliyor.

Corridor YouTube kanalının yaratıcıları, Animoji özelliğini çok daha yaratıcı bir şekilde kullanmayı başardı. Popüler televizyon programlarındaki karakterlerin başlarını Animoji ile değiştiren Corridor, son derece eğlenceli bir videoya imza attı.

Corridor Birleşik Devletler’de bulunan bir YouTube kanalı olduğu için bazı ünlü sahneleri bilmeyebilirsiniz. Fakat içlerinden tanıdık sahneler olacağına eminiz. Bu sahnelerde efsane karakterler yerine Animojiler görmek son derece ilginç bir duygu.

Oldukça yaratıcı videolar oluşturan Corridor’un YouTube kanalını buraya tıklayarak ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca Animojiler’in TV karakterlerinin yerine geçtiğinde oluşan eğlenceli sahneleri aşağıdaki videoda izleyebilirsiniz.