En büyük ve popüler arama motoru ve modern internetin ayrılmaz parçası Google, en çok aranan "Nasıl yapılır?" başlıklarını paylaştı.

Google arama her gün defalarca bir çok iş için kullandığmız vazgeçilmez bir araç. Şüphesiz bir şeylerin nasıl yapıldığını, örneğin bir aletin nasıl tamir edildiğini Google'a yazıp işimizi halletmeye çalıştığımız olmuştur. En çok aranan ilk 10 "nasıl yapılır" sorgusunu paylaşan Google, insanların en çok neyi merak ettiğini ortaya çıkardı.

Google Veri Editörü Simon Rogers'ın paylaştığına göre 2004 yılında bu yana "nasıl yapılır" sorgularında %140 artış meydana geldi. Fazla uzatmadan listeyi sizlerle paylaşalım.

Nasıl kravat bağlanır? Nasıl öpülür? Nasıl hamile kalınır? Nasıl kilo verilir? Nasıl çizilir? Nasıl para kazanılır? Nasıl pankek yapılır? Nasıl kapak mektubu yazılır? Nasıl Fransız Tostu yapılır? Göbek yağı nasıl eritilir?

Gördüğünüz üzere kravat ile herkesin başı belada. Listede diğer dikkat çeken aramalar ise aşkla ilgili. Şüphesiz aile kurmak ya da ilk öpücüğünün güzel olmasını isteyenler Google ile alabildikleri kadar bilgi almaya çalışmışlar.

Alttaki görselde ise bölgelere göre en çok neyin tamirinin arandığı ve ne kadar arandığını gösteriliyor. Cismin boyutu büyüdükçe aramanın sayısı da artıyor.