Google, getirdiği bir güncelleme ile birçok Chromebook'da Google Play uygulamalarını kullanıma sundu. Güncelleme henüz tüm cihazlar için geçerli değil ancak liste genişleyeceğe benziyor.

Google Play'deki binlerce uygulama, yapılan bir güncelleme ile birçok Chromebook için kullanılabilir hale geldi. Henüz tüm modeller için kullanılabilir durumda olmayan bu yenilik, birçok kullanıcıyı memnun etti. Ancak bu geliştirmenin tüm modellerde kullanılabilir olması için uzun bir bekleme süresi olacak gibi görünüyor.

Bu bekleme süresinin sebebinin ise Google'ın herhangi bir sorun olmadığını teyit etme ihtiyacı olduğu tahmin ediliyor. Geçtiğimiz dönemlerde birçok kez beta sürecine giren bu özelliğin, yakın zamanda birçok Chromebook için devreye girmesi bekleniyor.

Güncellemenin kullanılabilir durumda olduğu cihazlardan bazıları şunlar;

Acer; Chromebook 11 CB3-111 / C730 / C730E / CB3-131, Chromebook 15 (CB3-531), Chromebook CXI2, Chromebase24

Lenovo; 100S Chromebook, N20/N20P Chromebook, N21 Chromebook, Thinkcentre Chromebook, Thinkpad 11e Chromebook (Gen 3), ThinkPad 11e Chromebook (Gen 4), Thinkpad 11e Yoga Chromebook (Gen 4)

ASUS; Chromebook Flip C101PA, Chromebook Flip C213, Chromebook C202SA, Chromebook C300SA / C301SA

HP; Chromebook 11 G5 EE, Chromebook 11 G6, Chromebook x360 11 EE, Chromebook 13 G1, Chromebook 14 G5

AOpen; Chromebox Mini, Chromebase Mini

Medion; Akoya S2013

Bobicus; Chromebook 11

M&A; Chromebook

Senkatel; C1101 Chromebook

CDI; eduGear Chromebook R Series

CTL; N6 Education Chromebook

Dell; Chromebook 11 3120

True IDC; Chromebook 11

Haier; Chromebook 11, Chromebook 11 G2

Bildiğiniz gibi Chromebook'lar henüz 'doğal' olarak Google Play desteğine sahip olmasa da, birçok kullanıcının Chromebook'ları tercih etmesinin en büyük sebeplerinden biri Google Play'den indirdiği '.apk' dosyalarını bilgisayarlarında açabilmek. Nitekim Android bir cihazda yapılabilen işlemlerin bu tip bir cihazda da yapılabiliyor olması kullanıcıların oldukça işine gelecektir. Android emülatörlerin halen çok da stabil çalışmadığı düşünülürse Chromebook'ların en büyük avantajı Google Play desteğine kavuşmak olabilir.