Google Play'deki binlerce uygulama, yapılan bir güncelleme ile birçok Chromebook için kullanılabilir hale geldi. Henüz tüm modeller için kullanılabilir durumda olmayan bu yenilik, birçok kullanıcıyı memnun etti. Ancak bu geliştirmenin tüm modellerde kullanılabilir olması için uzun bir bekleme süresi olacak gibi görünüyor.
Bu bekleme süresinin sebebinin ise Google'ın herhangi bir sorun olmadığını teyit etme ihtiyacı olduğu tahmin ediliyor. Geçtiğimiz dönemlerde birçok kez beta sürecine giren bu özelliğin, yakın zamanda birçok Chromebook için devreye girmesi bekleniyor.
Google Asistan Yakında Chromebook'lara Gelebilir
Güncellemenin kullanılabilir durumda olduğu cihazlardan bazıları şunlar;
- Acer; Chromebook 11 CB3-111 / C730 / C730E / CB3-131, Chromebook 15 (CB3-531), Chromebook CXI2, Chromebase24
- Lenovo; 100S Chromebook, N20/N20P Chromebook, N21 Chromebook, Thinkcentre Chromebook, Thinkpad 11e Chromebook (Gen 3), ThinkPad 11e Chromebook (Gen 4), Thinkpad 11e Yoga Chromebook (Gen 4)
- ASUS; Chromebook Flip C101PA, Chromebook Flip C213, Chromebook C202SA, Chromebook C300SA / C301SA
- HP; Chromebook 11 G5 EE, Chromebook 11 G6, Chromebook x360 11 EE, Chromebook 13 G1, Chromebook 14 G5
- AOpen; Chromebox Mini, Chromebase Mini
- Medion; Akoya S2013
- Bobicus; Chromebook 11
- M&A; Chromebook
- Senkatel; C1101 Chromebook
- CDI; eduGear Chromebook R Series
- CTL; N6 Education Chromebook
- Dell; Chromebook 11 3120
- True IDC; Chromebook 11
- Haier; Chromebook 11, Chromebook 11 G2
Bildiğiniz gibi Chromebook'lar henüz 'doğal' olarak Google Play desteğine sahip olmasa da, birçok kullanıcının Chromebook'ları tercih etmesinin en büyük sebeplerinden biri Google Play'den indirdiği '.apk' dosyalarını bilgisayarlarında açabilmek. Nitekim Android bir cihazda yapılabilen işlemlerin bu tip bir cihazda da yapılabiliyor olması kullanıcıların oldukça işine gelecektir. Android emülatörlerin halen çok da stabil çalışmadığı düşünülürse Chromebook'ların en büyük avantajı Google Play desteğine kavuşmak olabilir.