Hawaii'deki Lav Nehrinin En Net Görüntüleri! (Video)

Kilauea volkanının patlaması, dünyanın gözünü bir kez daha Hawaii'ye çevirmesine neden oldu. USGS tarafından paylaşılan görüntüler ise volkanın adayı nasıl istila ettiğini gözler önüne seriyor.

Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), geçtiğimiz perşembe sabahı Birleşik Devletler’e bağlı Hawaii adalarında patlayan Kilauea volkanının oluşturduğu lav nehrini gösteren helikopter görüntülerini yayınladı.

Videonun arka planında da görülebilen zayıf lav püskürmeleri nedeni ile ilerlemeye hala devam eden lav nehri, adanın güney doğusuna doğru ilerlemeye devam ediyor. Lav nehrinin pek çok yapıya yakın olması ise adadakileri endişelendiriyor.

USGS’nin raporuna göre adanın doğusunda yer alan lav akıntısı cuma günü hız kazanırken, tüm gece boyunca da hızlanmaya devam etti. Cumartesi günü püskürmelerin aşırı aktif olması, lav nehrinin zaman zaman saatte 275 metre hızla ilerlemesine neden oldu.

Bir başka patlama ise cuma gecesi Hawaii Yanardağlar Ulusal Parkı’nın ortasında bulunan Halemaumau kraterinde gerçekleşti. Patlamanın etkisi ile oluşan kül bulutu 3 bin metre yüksekliğe erişti. Bölgede hala toprak çatlaması ve lav püskürmesi riski bulunuyor.