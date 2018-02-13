İşte iOS 12 ve iOS 13 ile Birlikte Gelecek Yeni Özellikler!

Apple'ın mobil işletim sürümü olan iOS'un yeni sürümünün tanıtımı yaklaştıkça sızıntılar da baş göstermeye başladı. İşte sızıntılara göre iOS 12 ve iOS 13'te gelmesi beklenen özellikler.

Apple, her yıl yeni iPhone’lar tanıtır ve her iPhone kutusundan yeni bir iOS sürümü ile birlikte çıkar. 2018 model iPhone’lar ile birlikte kullanıcılara sunulacak iOS 12’nin tanıtılmasına hala birkaç ay var. 2019’da tanıtılacak iOS 13’e ise bir buçuk yıla yakın bir süre bulunuyor. Buna karşın Apple’ın iOS 12 ve iOS 13 ile birlikte kullanıcılara sunmayı planladığı özellikler hakkında bazı sızıntılar bulunuyor.

iPhone’lar tartışmasız bir şekilde gezegenin en çok tercih edilen akıllı telefonlarından biri. Fakat iPhone’ları bu kadar büyük bir kitleye ulaştıran asıl neden donanımsal olduğu kadar yazılımsal gücü. Dolayısı ile Apple’ın satışlarını iOS’un kararlılığı ve performansı doğrudan etkiliyor. Buna karşın son yıllarda iOS yazılımda alışılmışın dışında kararsızlıklar ve hatalar olduğu da bir gerçek.

Bu nedenle Apple, iOS 12’de daha çok kararlılık ve hata düzeltmeleri üzerinde duracak. Fakat bu durum şirketin kullanıcılara yeni özellikler sunmayacağı anlamına da gelmiyor. İşte iOS 12 ve iOS 13’te gelmesi beklenen yeni özellikler:

iOS 12 Özellikleri:

iOS 12’de gerçekleşmesi beklenen en önemli özellik, iOS ile MacOS’un birleşmesi. Bu sayede geliştiriciler hem iPhone hem iPad hem de Mac’te çalışan bir uygulama geliştirebilecekler.

Apple, arttırılmış gerçeklik kiti olan ARKit’in iskeletini güçlendirecek.

Ebeveynler için çocukların iPhone ve iPad ile daha az zaman harcamasını sağlayacak Arttırılmış Ebeveyn Kontrolü.

Geliştirilmiş sağlık uygulaması.

Yeniden revize edilmiş Stocks uygulaması.

Yeni emoji setleri ve kolay arayüz.

Çoklu FaceTime görüntülü görüşme.

iPad için yüz tanıma desteği.

FaceTime görüntülü görüşme için Animoji desteği.

Arama ekranı ve işletim sistemi genelinde Siri entegrasyonu.

Daha fazla kontrol sağlayan gelişmiş Rahatsız Etme modu.

iPad’de önemli fotoğrafları belirtmek için yeni bir arayüz.

Tüm cihazlarda daha iyi performans.

Gelişmiş kararlılık.

iOS 13 Özellikler:

Henüz çıkışına bir buçuk yıl varken iOS 13’ün özelliklerini nereden biliyorsunuz diyebilirsiniz. Durum şu ki; aşağıdaki gördüğünüz özelliklerin asıl olarak iOS 12’de olması planlanıyordu. Fakat zaman kısıtlamaları nedeni ile bu özellikler iOS 13’te geliştirilmek üzere ertelendi.