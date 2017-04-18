İşte Karşınızda 10 Korkunç Deniz Canlısı!

Okyanusların veya denizlerin derinliklerinde hayal edebileceğimizden çok daha korkunç canlılar hayatlarını sürmektedirler. Kabuslarınıza konu olabilecek bu garip yaratıklar yüzeyden yüzlerce, binlerce metre aşağıda yaşadıkları için kendimizi sanşlı hissedebiliriz. Ama kim bilir belki bir gün aralarından biriyle karşılaşmak zorunda da kalabiliriz. O yüzden derin bir nefes alın ve bu korkunçlarla karşılaşırsanız ne yapmanız gerektiği hakkında şimdiden plan yapmaya başlayın:

10. Goblin Köpek Balığı

Bilimsel Adı: Mitsukurina owstoni

Doğal Yaşam Alanı: Goblin köpek balıkları ABD'nin Mississippi eyaletinin, Australia kıyılarında görülmüşlerdir ve bu korkunç canlılar 1300 metrelik derinliklerde yaşamaktadırlar ancak genellikle avlanmak için 200 metreye yakın derinliklerde dolaştıkları da bilinmektedir.

Ürkütücü Bilgi: Bu tuhaf deniz canavarları uzun, hortum görüntülü burunlarıyla, oldukça yırtıcı dişleri ve garip çene yapıları ile bilinirler. Ciltleri yarı saydamdır ancak sahip oldukları pembemsi renkleri onları köpekbalıkları arasında özel kılmakta zira Goblin köpek balıkları dışında bu renge sahip olan başka bir köpek balığı cinsi bulunmamakta.

9. Dumbo Ahtapotu

Bilimsel Adı: Grimpoteuthis

Doğal Yaşam Alanı: Sevimli küçük kulaklara benzer gözleri olan bu şapşal arkadaşlar yüzeyin 3000-4000 metre altında yaşarlar; bazılarının 7000 metreye kadar inebildikleri bilinmektedir. Bilinen en nadir ahtapot cinslerinden birisi olan Dumbo ahtapoları Yeni Zelanda, Avusturalya, Filipinler, Papua Yeni Gine civarında yaşam sürmektedirler. Bilinen en büyük Dumbo ahtapotu 1.8 metre uzunluğunda ve 5.9 kilogram ağırlığındadır. Ancak normalde boyları ortalamada 20-30 santimetreyi geçmez.

Ürkütücü Bilgi: Evet gerçekten çok sevimli görünseler de, etrafınızın bi Dumbo ahtapotları çetesi tarafından sarıldığını hayal edin. Plymouth Üniversitesi Deniz Enstitüsü Müdür Yardımcısı Dr. Nicholas Higgs, "bu sevimli görünüşlü ahtapotlar avlarının etrafını balon yapacak şekilde kuşatır ve ardından yemeklerinin tadını çıkarırlar" diyor.

8.Dev Isopod

Bilimsel Adı: Bathynomus giganteus

Doğal Yaşam Alanı: Dev isopodlar Meksika'daki Yucatan Yarımadası kıyılarında 359-1050 metre derinlikte tespit edilmişlerdir.

Ürkütücü Bilgi: Belki de dev isopodların en garip yanları, beş yıla kadar aç kalabilmeleridir: Kuluçkada olan dişiler, yavrularını herhangi bir yırtıcıyla karşı karşıya bırakmamak için o süre boyunca yemek yememektedirler. Bu hayvanların leşçil olduğunu belirten Higgs, ölü canlılarla beslenirken diğer leşçillerle karşılaştıklarında, çamurun içine saklanmaktadırlar.

7. Fenersiler

Bilimsel Adı: Lophiiformes

Doğal Yaşam Alanı: National Geographic'ten edindiğimiz bilgilere göre, bu huysuz balık türleri Avrupa ve Kuzeybatı Afrika kıyılarındaki Atlas Okyanusu'nda, yüzeyin 1.000 ila 3.000 metre altında yaşamaktalar.

Ürkütücü Bilgi: Anglerfish yani fenersiler, avlanmak için geniş kafalarının üzerlerindeki garip far benzeri uzantılarını avlarının üzerine yapıştırırlar.

6. Viperfish

Bilimsel Adı: Chauliodus sloani

Doğal Yaşam Alanı: Viperfish, dünyanın dört bir yanındaki tropikal ve ılıman sularda bulunur ve 2,800 metre kadar derinlikte yaşayabilir. Neyse ki, bunlardan biriyle sahilde karşılaşma ihtimalimiz yoktur.

Ürkütücü Bilgi: Bu korkunç görünüşlü canlı türleri, bulunması gerçekten oldukça zor canlılardır ancak eğer biriyle karşılaşırsanız, ayvayı yediniz diyebiliriz. Çünkü bu yaratıklar, kapan gibi kullandıkları, oldukça uzun dişlere sahiptirler. Kapana sıkışacağının farkında olmayan, zavallı küçük balıklar ağzının etrafında dolaşır ve viperfish onları bir lokmada mideye indirir.

5. Hayalet Köpek Balığı

Bilimsel Adı: Chimaeras

Doğal Yaşam Alanı: Oldukça nadir görülseler de, hayalet köpek balıkları Kaliforniya ve Hawaii kıyılarında görülebilmektedirler. 500 ila 3.000 metre derinlikte yaşayabilirler.

Ürkütücü Bilgi: Aslında korkunçtan ziyade zavallı bir görünüme sahip olan bu garip canlıların bedbaht görüntüleri sizi kandırmasın. Hayalet köpek balığı türleri, diğer köpek balıklarının pek yapmadıkları bir şeyi yapıyorlar; yengeçler, kurtçuklar, yumuşakçalarla besleniyorlar. Yani ne buluyorsalar yiyorlar da diyebiliriz.

4. Pelikan Yılanbalığı

Bilimsel Adı: Eurypharynx pelecanoides

Doğal Yaşam Alanı: Gulper yılan balığı olarak da bilinen bu deniz canlısı 1.000 ila 2.100 metre derinliklerinde yaşayabilir ve tüm okyanuslar boyunca ılıman ve tropik bölgelerde bulunur.

Ürkütücü Bilgi: Pelikan yılan balıklarının büyük çeneleri, kuşların çenelerine bir hayli benzemektedir. Bu büyük çeneleri, son derece büyük avlarını yutmalarına

yardımcı olmaktadır.

3. Vampir Mürekkep balığı

Bilimsel Adı: Vampyroteuthis infernalis

Doğal Yaşam Alanı: Bu küçük deniz vampirleri ılıman ve tropikal bölgelerde ve 600 ila 1200 metre derinlikte yaşayabilirler.

Ürkütücü Bilgi: Su altında oldukça fazla miktarda plankton yiyen bu korkunç canlılar, tehdit altında olduklarında kollarının altlarındaki ceplerinde bulunan, kendilerine has ışıklarıyla kendilerini rahatsız eden canlıları korkutup, kaçırmayı amaçlamaktadırlar.

2.Black Swallower

Bilimsel Adı: Chiasmodon niger

Doğal Yaşam Alanı: Bu korkunç, koca göbekli balık türü korkunç saksı Atlantik, Pasifik ve Hint Okyanuslarının tropikal ve ılıman sularında bulunur ve yüzeyden 3.000 metre derinlikte yaşayabilir.

Ürkütücü Bilgi: Bu canavarlar yüzeyden oldukça derinde yaşadıkları için, yiyecek seçenekleri bir hayli azdır. Onlar da bu sebeple kendilerinden daha büyük canlılarla karınlarını doyururlar. Bu ürkütücü canlılar, öylesine büyük canlıları mideye indiriyorlar ki, karınları da bu yüzden böyle şişkin bir görünüme sahip oluyor.

Çatlayana kadar yemek böyle bir şey olsa gerek:

1. Fırfırlı Köpek Balığı

Bilimsel Adı: Chlamydoselachus anguineus

Doğal Yaşam Alanı: Oldukça nadir görünen fırfırlı köpek balıklarına bugüne dek Avustralya kıyılarında rastlanılmıştır.

Ürkütücü Bilgi: Binlerce yıldır çok az değiştiği için "yaşayan bir fosil" olarak adlandırılan bu şaşkın köpekbalığı, temelde 300 dişli bir boşluktur diyebiliriz. Kaygan ve hızlı hareket eden bir kalamar yakalamaya çalışıyorsanız, aşağıya gelip her şeyi sona erdirmek için bu kanca benzeri dişlere ihtiyacınız vardır. Çünkü fırfırlı köpek balığının ağzından, yakaladığı hiçbir av kaçmayı başaramaz.