İşte Karşınızda B.k Gibi Emoji Klavyesi: Poop

Bakmayın, işin arkasında tıbbi bir farkındalık çabası da var. Arkasında neler olduğuna dair detaylıca bir bilgilendirmede bulunduk.

Hiç arkadaşlarınızla konuşurken söylemediğiniz şeyleri farklı yollarla söylemek istediniz mi? Ya da o kelimeleri yazamayıp kendinizi sembollerle ifade etmeyi? Buna rağmen duruma uygun emojileri ararken gereksiz bir şekilde vakit kaybettiniz mi?

Artık dinlenip rahatlamanın zamanı geldi, sorunlarınıza çözüm getiren yeni bir emoji klavyesi derdinize derman olmaya geldi.



Poop Emoji Klavyesi, Synergy Pharmaceuticals'in (adlarına yakışır bir uygulama yazdıkları kesin) ürünü olan uygulamaya iPhone ve Android kullanıcıları erişebilecek. Çeşitli potansiyel kaka formlarını temsil eden 14 animasyonlu GIF'e her ruf halinizi arklı bir dilden anlatmanıza fırsat tanıyor. Üstelik her karakterinde farklı bir adı bulunuyor.

Firma klavyeyi hiç olmadık bir hastalığın farkındalığı için ürettiğini ifade ediyor: Kronik idiyopatik kabızlık!

Durumu ifade etmek için firma emoji kullanmayıp “CIC hastalığı, dünyadaki en yaygın fonksiyonel gastrointestinal rahatsızlıklardan biridir ve yaklaşık 33 milyon Amerikalı ve dünya nüfusunun tahmini olarak yüzde 14'ünü etkilemektedir. Yaşam kalitesini olumsuz bir şekilde bozabilir” açıklamasında bulunmuş.

Atlanta Gastroenteroloji Birliği'nden asistan Kimberly Orleck, "Bu emojilerin tanı veya tıbbi bir araç olarak kullanılması amaçlanmamıştır. Ancak Poop Emoji Klavyesi, hastalara fiziksel semptomlarını iletmek için daha rahat bir görsel yol sağlıyor ve sağlık durumu ile ilgili daha verimli konuşmalara yol açabiliyor. Çünkü hastalığın en büyük kaynağı stres” şeklinde konuşarak belki de bizi bu olayın gerekliliği hakkında aydınlatmış olabilir. Aydınlatmamış da olabilir, neyse.

Klavye hakkındaki düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmında bekliyoruz. Hatta vereceğimiz linkten uygulamayı indirebilir, yorumlara durumunuzu ifade eden GIF’leri ekleyebilirsiniz :)