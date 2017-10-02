İşte Karşınızda Dünyanın En Pahalı iPhone X Kılıfı

Dünyanın en pahalı iPhone X kılıfları Singapur'da görücüye çıktı. iPhone X'dan bile pahalı olan bu kılıfların, titanyumdan üretildiği belirtildi.

iPhone X için Gray International şirketi tarafından üretilen kılıf koleksiyonu görücüye çıkartıldı. Singapur merkezli şirketin iPhone X'a özel olarak ürettiği kılıfların, telefonun fiyatından pahalı olduğunu görüyoruz.

Bahsi geçen bu iPhone X kılıfları titanyumdan üretildi ve kullanıcılar için 5 renk olarak sunuldu. iPhone X kullanıcıları zevklerine göre titanyum, stealth, altın, gül altın ve aurora renkleri arasından seçim yapabilecekler.

Gray International şirketi tarafından yapılan açıklamaya göre; renklerdeki özel nüansların alev işlemiyle elde edildiğini belirtti. Özel olarak üretilen bu kılıfların en ucuzu 645 dolardan başlıyor. Gold ve Rose Gold modelleri ise 1.145 dolardan satışa sunuldu. 1.200 dolara iPhone X'u satın alan kullanıcılarsa, bu kılıf koleksiyonun en pahalı modeline 1.300 dolar karşılığında sahip olabilecekler.