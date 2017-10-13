İşte Karşınızda 'Gerçek' Çerçevesiz Ekranlı Telefon!

Çin'de ortaya çıkan bir akıllı telefon prototipi, Samsung, LG, Apple gibi firmaların aksine gerçek çerçevesiz ekran vaat ediyor.

Günümüz amiral gemilerinde ‘çerçevesiz’ 18:9 oranında ekranlar moda olmuş durumda. Peki, hangi markanın gerçekten tamamen çerçevesiz bir akıllı telefon ürettiğini söyleyebilir misiniz? Samsung ve LG’de ekranın üst ve alt kısmında kalın çerçeveler bulunduğu bariz. iPhone X’un üst kısmında ise tasarımın tüm şıklığını bozan bir çentik bulunuyor.

Fakat Twitter’da görüntüleri paylaşılan yeni bir akıllı telefon prototipi, gerçek çerçevesiz akıllı telefonun nasıl olması gerektiğini net bir şekilde gösteriyor. Telefonun alt, üst ya da yanlarında herhangi bir çerçeve bulunmuyor. Tabii akıllara hemen ahize, ön kamera ve sensörlerin nereye konumlandırıldığı sorusu geliyor.

Eski kızaklı telefonları hatırladınız mı? Benzer bir sistem bu çerçevesiz telefon için de geçerli. İki katlı olan bu cihazda ön kemarayı, ahizeyi ya da sensörleri kullanacağınız zaman arka kısmı yukarı kaydırıyorsunuz. Kamera ya da diğer donanımlarla işiniz bittiğinde yeniden aşağı kaydırarak cihazı çerçevesiz hale getirebiliyorsunuz.

Cihaz, günümüz amiral gemilerinden biraz daha kalın. Fakat bu kalınlık daha büyük bir bataryaya sahip olabileceği anlamına gelmiyor. Yine de bir şirketin tamamen çerçevesiz bir telefon üzerinde çalışıyor olması son derece olumlu bir gelişme. Kızaklı bir telefonun tüketiciler tarafında bir karşılığı olur mu? Bunun cevabını ancak çalışan bir cihaz gördüğümüzde öğrenebiliriz.