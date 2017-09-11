İşte Karşınızda iOS 11 Duvar Kağıtları!

Apple bileceğiniz üzere yarın şaşalı bir etkinlikle yeni iPhone modellerini tanıtacak. Bugün ise yeni iPhone modellerinde yer alacak olan iOS 11'in duvar kağıtları kullanıcılar ile paylaşıldı.

Apple, 12 Eylül'de yeni iPhone modellerini kullanıcılar ile tanıştıracak. iOS 11'le birçok yeniliği kullanıcılarına sunacak olan Apple, 10'uncu yılı için oldukça iddialı bir model hazırlamayı planlıyor. İLGİLİ HABER iPhone X’in Sahip Olacağı Özellikler Belli Oldu! Bugün yapılan bir sızıntıyla birlikte iOS 11'e ait duvar kağıtları servis edildi. iOS 11 ile kullanıcılara renkli bir hava katmayı planlayan teknoloji devinin sunacağı duvar kağıtları şimdiden beğeni toplamış durumda. Dilerseniz lafı fazla uzatmadan, aşağıdaki iOS 11'e ait duvar kağıtları ile sizleri baş başa bırakalım.

Kaynak : https://www.phonearena.com/news/Download-all-of-Apples-new-iOS-11-wallpapers-right-here-right-now_id97918

12 6 1 0 0