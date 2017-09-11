İşte Karşınızda iOS 11 Duvar Kağıtları!

Apple, 12 Eylül'de yeni iPhone modellerini kullanıcılar ile tanıştıracak. iOS 11'le birçok yeniliği kullanıcılarına sunacak olan Apple, 10'uncu yılı için oldukça iddialı bir model hazırlamayı planlıyor.
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Bugün yapılan bir sızıntıyla birlikte iOS 11'e ait duvar kağıtları servis edildi. iOS 11 ile kullanıcılara renkli bir hava katmayı planlayan teknoloji devinin sunacağı duvar kağıtları şimdiden beğeni toplamış durumda. Dilerseniz lafı fazla uzatmadan, aşağıdaki iOS 11'e ait duvar kağıtları ile sizleri baş başa bırakalım.