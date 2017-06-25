  • Samsung Galaxy Note 8 Çalışırken Görüntülendi

İşte Karşınızda Note 8: Samsung Galaxy Note 8 İlk Kez Çalışırken Görüntülendi

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Samsung Galaxy Note 8 ilk kez çift arka kamerası ve ekrana dahili parmak izi okuyucusuyla görüntülendi.

Note 7 faciasından sonra duyurduğu Galaxy S8 modeliyle akıllı telefon dünyasındaki dengeleri değiştiren Samsung, şimdi Galaxy S8'den çok daha harika niteliklere sahip Note 8 modeliyle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.
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Galaxy S8'deki tüm eksiklerin giderildiği Samsung Galaxy Note 8, ilk kez çalışırken görüntülendi. Paylaşılan sızıntılarda Samsung Galaxy Note 8'in çift arka kamera, çerçevesiz bir tasarım ve ekrana dahili parmak izi okuyucuyla geleceği görülüyor.

İşte Galaxy Note 8'den ilk fotoğraflar:

Etiketler: Samsung Galaxy Note 8
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