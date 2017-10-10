İşte Karşınızda 'Rüzgar Enerjisiyle' Çalışan Trenler

Ocak ayında Hollanda'da hayata geçirilen bu projeyle daha temiz bir ulaşım vaat ediliyor.

Hollanda'nın demiryolu şirketi NS'nin Enoco ile işbirliği ile 10 yıl boyunca yürüttüğü projenin başarıyla sonuçlandığı açıklandı. Çevrecilik konusuyla ilgili önemli adımlara imza atan Hollanda, bu yıl yapmış olduğu tren seferlerini yüzde 100 rüzgar enerjisiyle gerçekleştirdiğini kamuoyuna duyurdu.

Ocak ayından başlanan bu uygulama sayesinde karbon salınımın büyük oranda düştüğü açıklandı. Günde ortalama olarak 5 bin 500 tren seferi yapılan Hollanda'da taşınan yolcu sayısı ise 600 bin olarak biliniyor.

Geliştirilen bu sistem ile trenler yenilenebilir rüzgar enerjisiyle çalışıyor. Dünyanın çeşitli bölgelerinde de benzer uygulamalar bulunuyor. Böylelikle daha temiz bir ulaşım ve çevre projesi hızlı bir şekilde hayata geçirilmiş oldu. Ayrıca, bu tür projelerin tüm dünya ülkelerinde yaygınlaştırılması için çalışmalar başlatıldığı da duyuruldu.