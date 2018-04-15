Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan eğitim odaklı iPad'in duvar kağıtları ortaya çıktı. Bu duvar kağıtlarının iPhone modelleri için düzenlenmiş hallerini sizlerle paylaşıyoruz.

9.7 inçlik yeni iPad, yeni nesil işlemcisi ve Apple Pencil desteğiyle dikkatleri üstüne çekti. Yeni iPad'in fiyatını uygun tutarak daha fazla okulda yer almak isteyen Apple, bu konuda Google ile ciddi bir rekabete girmiş durumda. Neyse, şimdi bunları kenara bırakalım ve yeni iPad'in duvar kağıtlarına hep beraber göz atalım.

Apple'ın yeni iPad için tasarladığı duvar kağıtları, oldukça renkli görünüyor. Özellikle kilit ekranında çok güzel duracağını düşündüğümüz bu duvar kağıtları oldukça dikkat çekici.

İşte karşınızda yeni iPad'in duvar kağıtları: (iPhone X ve iPhone Plus modelleri için düzenlemiş versiyonlarıyla beraber)

İndir: iPhone X / iPhone (Plus)

İndir: iPhone X / iPhone (Plus)

İndir: iPhone X / iPhone (Plus)

İndir: iPhone X / iPhone (Plus)

Yeni iPad'in duvar kağıtları bu şekildeydi. Siz ne düşünüyorsunuz? Paylaştığımız duvar kağıtlarını nasıl buldunuz?