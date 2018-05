Oyuncuların, Oyunlarda Görmekten Sıkıldığı Durumlar

Oyun sektörü için teknoloji, hayatın her alanında olduğu gibi inanılmaz ilerlemiş durumda. Buna rağmen 2018 yılında çıkmış olan bazı oyunlarda, hala oyuncuların görmek istemediği bir takım durumlar bulunuyor.

Atlanamayan introlar, yavaş konuşmalar, okunamayan oyun içi yazılar ve bunun gibi birçok neden oyuncuları bazı oyunlardan soğutuyor. Bu konuyla ilgili araştırma yapmak isteyen PC Gamer Club, Discord kanalında oyuncuların sorunlarını dinledi ve oyunlarda istemedikleri şeyleri söylemelerini istedi. İşte o oyuncuların oyunlarda görmek istediği durumlar.

Samuel Roberts: Assassin's Creed'in Tuş Yapılandırması Çok Basit

Assassin's Creed'i oynarken sadece birkaç tuşa ihtiyacım oluyor. Daha önce bütün serileri tam oynamamıştım ama önceki oyunlara benzer bir konsol olduğunu hatırlıyorum. Tek bir düğme zıplamak ve başka bir düğme eğilmek için kullanılıyor. Bence her sıçrama, bu oyunlarda başka bir butona basma ve yöneltme hassasiyeti gerektirmeli. Size bu oyun hakkında kısaca Mario'nun büyük bütçeli bir hali diyebilirim. Yapmanız gereken tek şey, tüm seviyelerin içinden geçerken aynı tuşa basmak. Ayrıca bütün oyunlarda, başka bir karakterle konuşma yaptıktan sonra koşmaktan ziyade yürümeye zorlandığınız oyunların, o bölümlerini sevdiğim söylenemez. Bu tür bir şeyi, atlayabilme seçeneği sunulmasını isterdim.

Chris Livingston: Ayarları Yaptıktan Sonra Yeniden Başlatılması Gereken Oyunlar

Ayarlarımı değiştirdikten sonra bir oyunu yeniden başlatmam gerektiğinde her zaman sinirleniyorum. Bazı oyunlar yeniden başlatmaya gerek duymadan her şeyi değiştirmenize izin verdiği için, yeni ayarların uygulanabilmesi için farklı bir oyunun yeniden başlatılması gerektiğinde bu daha da can sıkıcı oluyor. Bazen hassas ayarlar sırasında defalarca oyuna girip çıkmam gerekebiliyor. Bazı oyunlar ve motorlar bunu nasıl çözdüyse diğerlerinin de bunu yapabiliyor olması gerekmez mi?

Joe Donnelly: Yenilmemin Mümkün Olmadığı Sahneler Konsantrasyonumu Bozuyor

Yenilmemezlik sahnelerine dayanamıyorum ve hiçbir şey savaşta anlamsız bir şekilde ölümsüz olmam kadar sinir bozucu değil. Başka bir düşmanın, benim kırılganlık durumumda hasara yol açamaması benim konsantrasyonumu yerle bir ediyor. Neredeyse her an hataları cezalandıran bir oyunda, bu gibi örnekler benim zaferlerimi ucuz hissettiriyor.

Tom Senior: Yeni Tomb Raider'da İstemediğim Birçok Şey Mevcut

Her zaman oyunlarda en nefret ettiğim şey, atlamaya izin verilmeyen ara sahneler olmuştur. Yavaş yürüyüş ve konuşmalar ise çileden çıkartıyor adeta. Genel olarak, Shadow Of The Tomb Raider gibi oyunlarda devam eden,bir sürü öykü anlatma isteği, oyunlardan soğumama neden oluyor. Oyunların durması ve bir süre film çekmeye çalışmasından nefret ediyorum çünkü film izlemek isteseydim oyun oynamıyor film izliyor olurdum.

Austin Wood: Varsayılan Karakter Modelinin Kullanıldığı Ara Sahneler

Oyun ilerledikçe oyundaki karakterinizin ekipmanları değişmekte ve elbiselerinde de bir takım deformeler yaşanmakta. Bazı oyunlar bunu yok sayarak, karakterinizin oyun başındaki hali ile size ara sahneler göstermekte. Benim için hiçbir şey, anlık kıyafet değişikliği gibi derinlemesine etkilemez ve oyun oynama isteğimi elimden alamaz. Aynı durum silahlarda da yaşanabiliyor, benim oyun boyunca geliştirmiş olduğum silahım ara sahnelerde oyun başındaki haliyle karşıma çıkıyor. Genelde buna dikkat eden oyunları tercih etmeye çalışıyorum.

Jarred Walton: Atlanamayan Giriş Sahneleri

Oyuna başlamadan önce yüklenen atlanamayan videolar ve tanıtım yazılarından her zaman nefret ettim. Oyuna ilk başladığım seferde izletilmesini anlayabiliyorum ama 100. defa girdiğim bir oyunda o giriş sahnesini artık izlemek istemiyorum ve bunu atlamaya hakkım olmalı. İlginç olan şey, oyuncuların atlanamayan videolardan, bir açık keşfederek kurtulmaları ve hala yapımcıların bu giriş ekranlarında ısrarcı olmaları. Oyunların tüm tanıtım videolarını bir menü seçeneğinin altına koymaları ve sadece ilk açılışta göstermeleri çok hoş olurdu. Ne yazık ki bunun olacağından şüpheliyim.

Umarız yapımcılar oyuncuların rahatsız oldukları konuları dikkate alırlar ve gerekli düzeltmeleri yaparlar. Dikkate alan yapımcılar olsa da hala oyuncu topluluğunu dinlemekte ısrarcı olan firmalar var ve oyuncuların cidden bu durumdan rahatsız olduklarını görmekteyiz.