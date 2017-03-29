Evet, yine bir Samsung Galaxy S8 haberiyle karşınızdayız. Zira bilişim dünyasında Apple iPhone 8 ile birlikte dünyanın en çok gündemdeki cihazları Samsung Galaxy S8 ve büyük ağabeyi Samsung Galaxy S8 Plus...
TEEANA'nın raporuna göre Samsung Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus'ın teknik özellikleri şu şekilde belirlendi.
Samsung Galaxy S8
- Ölçüler: 148.9 x 68.1 x 8.0mm, 152g
- Ekran: 5.8” Super AMOLED, 1,440 x 2960px çözünürlük (586ppi)
- Bellek: 4GB RAM + 64GB storage veya 6GB RAM + 128GB storage; microSD slot
- İşletim Sistemi: Android 7.0 Nougat
- Batarya: 3000mAh
Samsung Galaxy S8 Plus
- Ölçüler: 159.5 x 73.4 x 8.1mm, 173g
- Ekran: 6.2” Super AMOLED, 1,440 x 2,960px çözünürlük (531ppi)
- Bellek: 4GB RAM + 64GB storage; 6GB RAM + 128GB storage; microSD slot
- İşletim Sistemi: Android 7.0 Nougat
- Batarya: 3,500mAh
Her iki cihazda Quacomm Snapdragon 835 veya Exynos'ın en güncel sürümünün kullanılacağı ise garanti.