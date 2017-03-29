Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S8 ve onun büyük ağabeyi Galaxy S8 Plus hakkında ortaya dedikodu atılmayan hemen hemen tek bir gün bile yok. Bu seferki dedikodular, en ciddi teknik özellikleri ortaya döküyor.

Evet, yine bir Samsung Galaxy S8 haberiyle karşınızdayız. Zira bilişim dünyasında Apple iPhone 8 ile birlikte dünyanın en çok gündemdeki cihazları Samsung Galaxy S8 ve büyük ağabeyi Samsung Galaxy S8 Plus...

TEEANA'nın raporuna göre Samsung Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus'ın teknik özellikleri şu şekilde belirlendi.

Samsung Galaxy S8

Ölçüler: 148.9 x 68.1 x 8.0mm, 152g

Ekran: 5.8” Super AMOLED, 1,440 x 2960px çözünürlük (586ppi)

Bellek: 4GB RAM + 64GB storage veya 6GB RAM + 128GB storage; microSD slot

İşletim Sistemi: Android 7.0 Nougat

Batarya: 3000mAh

Samsung Galaxy S8 Plus

Ölçüler: 159.5 x 73.4 x 8.1mm, 173g

Ekran: 6.2” Super AMOLED, 1,440 x 2,960px çözünürlük (531ppi)

Bellek: 4GB RAM + 64GB storage; 6GB RAM + 128GB storage; microSD slot

İşletim Sistemi: Android 7.0 Nougat

Batarya: 3,500mAh

Her iki cihazda Quacomm Snapdragon 835 veya Exynos'ın en güncel sürümünün kullanılacağı ise garanti.