İşte Sevilen ve Sevilmeyen Tüm Yönleriyle Essential Phone!

Aylardır kaynayan söylenti kazanı, çeşitli spekülasyonlar, konsept tasarımların ardından Android’in kurucusu Andy Rubin’in şirketi Essential’den gelen sadelik eseri telefon Essential Phone'la ilgili şimdiye kadar sevilen ve sevilmeyen her şeyi derledik.

Android 7.1 işletim sistemiyle piyasaya sunulacak cüretkar cihaz hakkında Rubin, cihaza sahip olan herkesin hayatında önemli bir parça olacağını ısrarla dile getiriyor. Açıkça hedef aldığı kitle ise iPhone ve Samsung’un son amiral gemilerini dört gözle bekleyen tüketiciler.

Elbette cihaz hakkında nihai sözler sarf etmek için şu an çok erken. Bununla birlikte şirket, donanım ve yazılım özellikleriyle ilgili birçok konuda açıklamada bulundu. Bu sayede erken bir aşamada olmamıza rağmen birçok değerlendirme yapabiliyoruz.

Sevilen Yönleriyle Essential Phone:

Uçtan Uca Ekranda Yeni Anlayış:

Essential Phone’un iddialı tasarımındaki en dikkat çekici özellik, neredeyse çerçevesiz olan ekranı. Telefonun 8 MP’lik ön kamerasını içine alan ekran, biraz garip gözükse de oldukça şık çizgilere sahip. Cihazın alt kısmında ufak bir çerçeve var, ancak böyle bir tasarımda göze batmak yerine tamamlayıcı bir unsur olduğunu söylemek mümkün. 2,560 x 1,312 çözünürlüğe sahip ekran, Gorilla Glass 5 ile koruma altında ve 5.71-inç’lik iddialı bir ölçüye sahip.

Dayanıklı Gövde:

Akıllı telefonunuzu korumak için bir kılıf satın almanız gerektiğini düşünüyorsanız, Essential Phone’da kullanılan sert malzemeler sizi bu düşünceden vazgeçirebilir. Şirket bu zamana kadar üretilen bütün amiral gemilerden daha dayanıklı seramik-titanyum alaşımlı bir malzeme kullandığını belirtiyor. Ayrıca yaptıkları düşürme testlerinde, beton üzerine düşünce sapasağlam kurtulduğunu iddia ediyor.

Bir iPhone ya da Galaxy amiralinin beton üzerine düşünce başına gelenleri düşündüğümüzde bizden tam puan alsa da, Webtekno usulü test sonrası nasıl bir performans sergileyeceğini görmek için şimdiden sabırsızlanıyoruz.

Modüler Aksesura Yeni Bakış Açısı:

Essential, Motorola'nın 2016'da Moto Z telefonları için oluşturduğu Moto modlarıyla modüler aksesuar eğilimine katılmış gibi görünüyor. Ancak detaylı değişiklikler ve modüler aksesuar kullanımına farklı bir bakış açısı söz konusu. Essential Phone, arka yüzeyinde iki küçük manyetik pin ile geliyor. Bu pinler konnektör görevi görüyor ve ekstra bataryaya ihtiyaç duymayan aksesuarları çalıştırmaya yarıyor.

Ayrıca şirket söz konusu manyetik pinler için 360 derecelik kameraların dışında başka donanımların da geliştirileceğinin müjdesini verdi.

Amiral Gemisi Donanım Özellikleri:

Cihazın adı her ne kadar “temel telefon” anlamına gelse de fiyatı öyle değil (699 Dolar). Essential, telefonda Qualcomm Snapdragon 835 işlemciyle birlikte 4 GB RAM ve en önemlisi de 128 GB depolama alanı kullanmış. Ayrıca 13 MP sensörlü bir çift kamera ve düşük ışık koşullarında bile mükemmel görüntüyü almamızı sağlayacak ikinci bir tek renkli sensör olacak. 4K video çekebilen ön ve araka kameranın yanı sıra, 3,040 mAh pil ve arkasında da parmak izi okuyucusu bulunuyor.

Sevilen Diğer Yönleri:

Essential'ın Android Nougat'ın bir stok sürümüne sahip olacağını biliyoruz. Bu aynı zamanda cihazın son güvenlik güncelleştirmelerini alacağı anlamına da geliyor. Ayrıca üzerinde hiç bir logo bulundurmayan tasarımı fazlasıyla iddialı ve adına yakışı renk seçenekleriyle geliyor: Füme, Beyaz, Gri, ve Yeşil.

Sevilmeyen Yönleriyle Essential Phone:

3,5 mm Kulaklık Girişi Bulunmuyor:

Essential bu kulvarda Apple’ın tercihlerine yakın bir profil çiziyor. Geleneksel 3.5 mm’lik kulaklık girişinin bulunmadığı cihaz hakkında şimdilik iyi bir adım atıldığı söylenemez. Zira bu duruma ne kullanıcılar ne de teknoloji dünyası alışabilmiş değil. Ayrıca USB Type-C bağlantı portuna uyumlu kulaklıkların üretileceği söyleniyor.

Açıkçası bu noktada önemli olan kulaklıkların cihaza hangi kabloyla bağlanması değil, 3.5 mm’lik kulaklık üreticilerinin son derece kaliteli deneyimler sunan kulaklıklarını doğrudan kullanamaması.

Su Geçirmezlik Özelliği Bulunmuyor:

Böylesine üst düzey malzemelerle ve donanımlarla yapılan bir cihazın, ana akım amiral gemisi üreticilerinden en büyük eksiği su geçirmezlik özelliğinin olmaması. Darbelere karşı son derece dayanıklı olduğu iddia edilen gövdenin su geçireceğini bilmek, biraz üzücü bir durum.

Yüksek Fiyat Etiketi:

699 dolarlık iddialı fiyatıyla Essential Phone, kesinlikle herkesin cebine uygun bir telefon değil. Şirketin 64 GB depolama alanıyla birlikte bir versiyon daha hazırladığı söylense de bu fiyatı en fazla 100 dolar daha düşürecektir. Ülkemize gelip gelmeyeceği konusu hala muallakta, ancak verilen rakamlar üzerinden konuşursak -vergilendirmeler hariç- cihaz fiyatının 2300-2500 TL arasında olacağını söyleyebiliriz.

Sevilmeyen Diğer Yönler:

Telefon, Galaxy S8 ve LG G6 gibi kablosuz şarj teknolojisini bulundurmuyor. Şirket telefonun manyetik pinlerini kullanacak ve şarj istasyonu olarak geliştirecekleri Essential Phone Dock’ı telefonla birlikte sunmak istiyor. Ancak söz konusu modüler aksesuar pinlerinin, kablosuz şarj teknolojini destekleyecek şekilde düzenlenmesi mümkün. Son olarak cihazın microSD kart desteğinin bulunmadığını belirtelim.

Her ne olursa olsun, akıllı telefon dünyasında çağ açtığını düşündüğümüz Essential Phone hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede hep birlikte daha objektif bir şekilde değerlendirmiş oluruz. :)