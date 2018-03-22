İşte SpaceX'in Hiç Görülmemiş Gelecekteki Uzay Araçları

SpaceX'in kurucusu olan son zamanlarda da gündeme sürekli yeni haberlerler oturan Elon Musk, yıllardır teorik olarak planı düşünülen Büyük Falcon Roketi'nin inşası hakkında konuştu.

İnsanları Mars'tan (ve belki de Dünya'nın etrafında) aktarmak için tasarlanmış devasa bir yeniden fırlatma sistemi. SpaceX'in BFR sisteminin 157 metrelik uzay gemisinin kısa bir sürede yukarı-aşağı hareket edecek biçimde fırlatılmaya başlamasını ümit ettiğini söyledi. Test, şirketin McGregor, Texas kampüsünde gerçekleşecek.

Şimdiye kadar, SpaceX, tam olarak, böylesine büyük roketler inşa etmeyi planladığı için bir 'uzay annesi' unvanına sahip. Pazartesi günü, Reddit'teki SpaceX topluluğunun bir üyesi Los Angeles'taki Liman Kurulu Komiserleri tarafından merak edilen durum olduğunu fark etti. Organizasyon yakın zamanda ve SpaceX'in 788 sayfalık bir planını Los Angeles Limanında 18 dönümlük bir alana kiralamak için onayladı ve 200.000 metrekarelik bir alana "büyük ticari nakliye gemileri üretme" imkânı verdi. Ars Technica'daki Eric Berger da, anonim olarak çalışan tesisin "aslında BFR'nin üretimi için tasarlandığını" doğruladı.

Peki nedir bu BFR?

Uçak yolculuklarında binlerce kilometrelik yolları yalnızca birkaç dakikada gitmemizi sağlayacak bir 'süper uçak projesi'. SpaceX adı altında olacak bu projenin mottosu 'Earth to Earth' yani Dünya'dan Dünya'ya...

İşte SpaceX'in "son teknoloji" Mars roket fabrikasının ortaya çıkan son görüntüleri:

Tamamen inşa edilmiş olan BFR yaklaşık 348 metre uzunluğunda olacak - Özgürlük Anıtı'ndan 40 feet daha büyük.

SpaceX, terminal merkezinin yaklaşık 14 mil güneydoğusundaki Terminal Adası'nı 10 yıllık bir kira kontratı yapmayı planlıyor

Bunun sebebi ise, SpaceX'in Hawthorne'daki kampüsü, BFR'yi inşa etmek ve toplamak için su üzerinde olmadığı için pratik bir yer değildir. Yapım aşamasından sonrasını da düşünen Musk bu sebeple Hawnthorne'daki kampüsü daha elverişli ve pratik bir yere taşıyor.