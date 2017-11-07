Türkler ile Avrupalılar Arasındaki Y-DNA Benzerliği Haritası

Bir araştırma, Türkler ile Avrupalılar arasındaki babadan oğla geçen Y-DNA benzerliğini ortaya çıkardı. Sonuçlara Akdeniz'in en sıcak ülkeleri olan Yunanistan ve İtalya, Türkler ile çok ciddi oranda Y-DNA benzerliğine sahip.

Hiç hangi ülkeler ile benzer DNA yapılarımız olduğunu ya da DNA yapılarımızın ne kadar benzer olduğunu düşündünüz mü? Aşağıda görmüş olduğunuz harita, Türkler ile Avrupalılar arasındaki Y-DNA haplogrup benzerliği yüzdesini göstermektedir.

Y-DNA haplogrubu, babadan oğla geçen geçen Y kromozomunun binlerce yılda mutasyon geçirmesiyle oluşmuştur. Dolayısı ile bu haritanın binlerce yıl geçmişteki atalarımızın akrabalıklarını gösterdiği söylenebilir.

Haritaya göre Y-DNA’mızın en fazla benzerlik gösterdiği ülke, %74.5 ile batı komşumuz Yunanistan. İkinci sırada ise %65.5 ile bir başka Akdeniz ülkesi olan İtalya geliyor. Üçüncü sırada ise bir Batı Trakya ülkesi olan Arnavutluk bulunuyor.

Tuhaftır, Y-DNA benzerliğinde son sırada %14.5 ile ülkemizde Türklere benzerliği ile bilinen Finliler bulunuyor. En az benzeyen ikinci ülke Litvanya, üçüncü ise İrlanda. Atalarımızın soğuk iklim ülkeleri ile araları pek iyi değilmiş.

Bölgesel olarak baktığımızda ise Yunanistan'ın Girit Adası ile %80.5'lik bir Y-DNA benzerliğimiz bulunuyor. Merkez İtalya ile %75, İtalya'nın Sicilya Adası ileyse %74.5 Y-DNA benzerliğimiz, yani binlerce yıllık ortak atalarımız bulunuyor.

Haritanın genelini incelediğimizde Orta ve Güney Avrupa ülkeleri ile %40’ın üzerinde bir Y-DNA benzerliğine sahip olduğumuzu söyleyebiliriz. Bununla birlikte kuzeye doğru çıkıldıkça ‘Türklük’ azalmaya başlıyor. Sıcak iklim insanları olduğumuz bilimsel olarak da kanıtlandı.