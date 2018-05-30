İşte Xiaomi Mi 8'in Dünyada İlk Olacak Özelliği!

Yeni ortaya çıkan Xiaomi Mi 8 fotoğrafları, cihazın çift GPS modülüne sahip ilk akıllı telefon olacağını gösteriyor. Ayrıca hem Mi 8'in hem de Mi 8 SE'nin satış tarihleri belli oldu.

Xiaomi, uzun süredir konuşulan yeni akıllı telefonları Xiaomi Mi 8 ve Mi 8 SE modellerini yarın düzenleyeceği basın etkinliği ile birlikte tüketicilerin beğenisine sunacak. Cihazların tanıtımına yalnızca bir gün kala Mi 8 ve Mi 8 SE ile ilgili sızıntılar üst üste gelmeye başladı.

İlk sızıntı cihazların satış tarihlerini ortaya çıkarıyor. Çin’den gelen bilgilere göre yeni Xiaomi Mi 8, 5 Haziran tarihinde resmi olarak satışa sunulurken, daha uygun fiyatlı model olan Xiaomi Mi 8 SE, 8 Haziran’dan itibaren satın alınabilecek.

İkinci sızıntı ise SlashLeaks tarafından ortaya çıkarıldı. Xiaomi Mi 8’e ait olan fotoğraflar, cihazın tasarım özelliklerini tamamen ortaya çıkarmış oldu. Görünüşe göre Mi 8, ekranın alt çerçevelerini minimum seviyeye indirmiş durumda.

Bununla birlikte cihaz ekranında bulunan koruma jelatinleri, cihazın teknik özellikleri hakkında da bazı bilgiler veriyor. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde cihaz gücünü Snapdragon 845’ten alacak ve çift arka kameraya sahip olacak.

Fakat burada daha önemli bir detay var; Xiaomi Mi 8, dünyanın çift GPS modülüne sahip ilk akıllı telefonu olacak. Çift GPS modülü, akıllı telefonun konumunun tam olarak belirlenmesinde kritik bir öneme sahip olacak.

Cihazlar hakkında daha fazla detay için artık yapacağımız tek şey, yarın Çin'in Shenzhen şehrinde yerel saat ile 14:00’da başlayacak etkinliği beklemek olacak. Yine de gün içinde çıkabilecek yeni sızıntılar için takipte kalın.