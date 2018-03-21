Mehmet Aydın'ın Uruguay'da Ferrari'siyle Gezdiği Videosu

Aylar öncesinden Uruguay'a kaçışını planlayan Mehmet Aydın, bir malikanenin yanı sıra yüz binlerce dolar değerinde bir Ferrari, hatta milyonlarca TL'lik bir de yat almış.

Çiftlik Bank kurucu ve CEO’su Mehmet Aydın’ın Güney Amerika ülkesi Uruguay’a kaçtığı hepimizin malumu. Fakat hurriyet.com.tr’den İlker Sezer’in haberine göre Aydın, Türkiye’den Uruguay’a göçerek bir inşaat şirketi kuran Osman K. adına aldığı malikanesi, Ferrarisi ve yatı ile kendine son derece lüks bir hayat kurmuş durumda.

Habere göre Mehmet Aydın, kaçtığı Uruguay’da Aralık ayına kadar yalnızca zengin turistlerin bedelini karşılayabildiği son derece lüks bir apart otelde konaklamış. Fakat bu sırada kaçışı için hazırlıklarına devam eden Aydın, yalnızca mülk sahiplerinin girebildiği ülkenin en lüks semtlerinden biri olan Marina de Santa Lucia’da kendine bir malikane almış.

Uruguaylı bir kaynağın aktardığı bilgilere göre Aydın’ın 640 bin dolar vererek Ferrari alması, yerel zengin avcılarının dikkatini çekmiş ve Autolider şirketinden Carlo Bustin, Çiftlik Bank CEO’suna malikanenin yanında bir de yat satmış. Fakat henüz Uruguay’a tam olarak yerleşmemiş olan Aydın, yatı 9 bin dolar karşılığı kiraya vermiş.

Uruguay’da olduğu zamanlarda Ferrari’si ile dolaşmayı tercih eden Aydın’ın lüks aracı komşularının da dikkatinden kaçmamış. Fakat komşuları Ferrari hakkında soru sorduklarında Aydın, ‘’Babamın hediyesi’’ şeklinde yalan söylemiş. Zira Aydın’ın babasının kısa süre önce hayatını kaybettiği bilinmekte.

10 sene önce Uruguay’a taşınan ve ilk gittiğinde inşaatlarda lehim işleri ile uğraşan Osman K’nın geçtiğimiz yıl birden bire servetinin hızlı bir şekilde artması komşularının da dikkatinden kaçmadı. Komşuları her ne kadar Osman K’nın uyuşturucu parası ile servet kazandığını düşünse de o, Mehmet Aydın ile iş birliği gerçekleştirmişti.

Edinilen bilgilere göre Mehmet Aydın, Türkiye’ye en son geçtiğimiz Şubat ayında giriş yaptı. İstanbul Ümraniye'deki adresini Beykoz'a taşıyan Aydın, ardından Türkiye’den ayrılarak Uruguay’a geri döndü. Aydın’ın o tarihten bu yana Türkiye’ye giriş yaptığına dair herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Dün Mehmet Aydın’ın Uruguay’a kaçışı ile ilgili bir açıklama gerçekleştiren Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ‘’Çiftlik Bank olayında, iade ve kırmızı bülten süreçleri başlatılmıştır, konu savcılarımız ve Bakanlığımızca yakından takip edilmektedir.’’ demişti. Aydın Uruguay’a kaçarken Çiftlik Bank üyelerinin 113.4 milyon TL’sini de yanında götürdü.