Samsung Galaxy S9 ve S9 Plus’ın Gerçek Görüntüleri

Snapdragon 845 işlemcisi, stereo hoparlörleri ve daha geniş ekranıyla Samsung’un amiral gemisi Galaxy S9 ve S9 Plus’a ait resmi görseller, tanıtımdan önce sızdırıldı. MWC 2018’de tanıtılması beklenen cihazlar tam olarak böyle olacaklar.

Mobile World Congress (MWC) etkiliğinin 2018 ayağına sayılı günler kaldı. Pek çok akıllı telefon üreticisi yapacakları lansmanlar için gün sayarken gözler, her yıl satış rekorları kıran Samsung’a çevrilmiş durumda. Firmanın geçen yıl aynı etkinlikte tanıttığı Galaxy S8 ailesi büyük beğeni toplamış ve cihaz, Infinity Display ekranıyla ödülden ödüle koşmuştu.

Aynı tasarım çizgisi bu yıl da devam ediyor ve çoğu teknolojisever, Samsung’un radikal bir tasarım değişikliğine gitmemesi konusunda olaya eleştirel yaklaşıyor. Galaxy S9 ailesi tasarım açısından önemli değişiklikleri temsil etmese de bugüne kadar üretilen en güçlü mobil işlemcilerden birisiyle, yani Snapdragon 845 ile birlikte geliyor.

25 Şubat’ta başlayacak olan MWC 2018’de tanıtılacak ilk cihaz Samsung Galaxy S9 olacak:

Resmi basın görselleri ise etkinlikten yaklaşık bir hafta önce sızdırılmış durumda:

Cihaz ile ilgili artık tüm özellikleri biliyoruz. Hemen aşağıda stereo hoparlörler için hazırlanan bir tanıtım görseli daha var:

Snapdragon 845 işlemcisi Samsung’un pazar stratejilerine göre bazı ülkelerde firmanın kendi üretimi olan Exynos 9810 (2.9GHz Octa-Core) serisi ile yer değişecek. Geçtiğimiz yıl bu değişimi Türkiye pazarında görmüştük. Ancak Galaxy S9 ve S9 Plus özelinde net bilgi için lansmanı beklemek zorundayız.

Galaxy S9 ve S9 Plus, en çok kameralarıyla dikkat çeken cihazlar olacaklar:

Galaxy S9 Plus’ın arka yüzünde birincil ve ikincil olmak üzere 12 MP’lik iki kamera bulunuyor. Birincil kamera f/1.5 ila f/2.4, ikincil kamera f/2.4 diyafram açıklığına sahip. Galaxy S9 ise f/2.4 diyafram açıklığındaki tek kamera ile birlikte geliyor. Ön kamera ise her iki cihazda da aynı olacak şekilde 8 MP çözünürlük ve f/1.7 diyafram açıklığına sahip olacak şekilde tasarlandı.

Bu kameralarla 960 FPS videolar çekmek mümkün olacak. Galaxy S9 4GB RAM ve 64 GB depolama, Galaxy S9 Plus 6GB RAM ve 64GB depolama ile birlikte gelecek. Aynı zamanda her iki cihazda da 400 GB’a kadar microSD hafıza kartı desteği bulunuyor. 3500 mAh’lik bataryası ile Samsung’un bataryada yüksek verimlilik sorunlarını aştığını görüyoruz. Ancak nihai bir değerlendirme için ilk kullanıcı deneyimlerini beklemek sağlıklı olacaktır.

Samsung Galaxy S9 ve S9 Plus 25 Şubat’ta ön siparişe açık olacak:

Fiyatları konusunda net bir bilgi bulunmasa da Galaxy S8 ve S8 Plus’dan 100’er dolar pahalı olacakları söyleniyor. Cihaz siyah, titanyum gri, mavi ve mercan mavisi olmak üzere 4 farklı renkte raflardaki yerini alacak.

Heyacanla bekliyor ve her türlü detayı size aktarıyor olacağız, takipte kalın :)