İşsiz olan fakat BMW ya da Range Rover marka arabaya binmek isteyen 24 yaşındaki genç, müşterisi olduğu bankayı 100 bin sterlin dolandırdı.

James Ejankowski adındaki İngiliz genç, adı açıklanmayan ve müşterisi olduğu bankanın sisteminde fark ettiği hatalı bir döngü sebebiyle bankadan ufak meblağlarla para çalmaya başladı.

Açığı kullanarak hesabına 100 bin sterlin (yaklaşık 450 bin TL) aktaran James Ejankowski, bu parayı 12 ay boyunca çektiği ufak paralarla biriktirmiş. Kendisinin suç ortağı ise bir arkadaşı ve kayınpederiymiş.

Banka ise Ejankowski’den yalnızca 30 bin sterlini geri alabilmiş. Zira işsiz fakat lüks araba tutkunu genç, geri kalan tüm parayı sahip olmak istediği araba için harcamış.

Mahkemeye çıkarılan Ejankowski, bu parayı geri ödemeyemesi sebebiyle 16 aylık hapis cezasına çarptırıldı. Daha önce de benzer bir olay sebebiyle (o zaman 1000 sterlin çekebilmiş) cezalandırılan gence önce sokağa çıkma yasağı verilmiş, ardından 200 saat ücretsiz kamu işinde görevlendirilmiş.