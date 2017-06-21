Uber’in kötü gidişatından sorumlu olan CEO Travis Kalanick, şirketin önce gelen yatırımcılarının desteklerini sonlandırmasının ardından istifa etti.

New York Times raporlarına göre Uber’in en başta gelen 5 önemli yatırımcısı “Moving Uber Forward” (Uber’i İleriye Taşımak) isimli bir mektup yayımladılar ve CEO’yu istifaya çağırdılar.

Kalanick ise saatlerce süren görüşme ve sert tartışmaların ardından istifasını sundu: "Uber'i dünyadaki her şeyden çok seviyorum ve kişisel hayatımın bu zor anında Uber'in dağılmasını izlemek yerine, eski günlerine dönebilmesi için yatırımcıların talebini kabul ettim.”

Çeşit haber kaynaklarına göre aktif olarak yöneticilik koltuğunda bulunamayacak Kalanick, bunun yerine yönetim kurulunun bir üyesi olarak kalmaya devam edecek.

Kalanick, geçen hafta eski şirket kültürüne ilişkin bir raporun yayınlanmasının ardından ayrılma sinyalleri vermişti. Ayrıca bir aile trajedisi ve şirketteki iç meseleleri işaret ederek çalışanlarına bir mektup yazmıştı: "... Yeni toprağa gömdüğüm annemi üzmemek için biraz zaman ayırmaya ihtiyacım var. Dünya standartlarında bir liderlik ekibi kurmaya odaklanarak çalışmalarıma devam edeceğim.”

Uber’de yaşanan skandallar ve şirketin yaklaşık 1 yıldır bitmek bilmeyen iç ve dış krizler silsilesine bakacak olursa Travis Kalanick’in beklenenden daha uzun süre yönetimde kaldığını söyleyebiliriz.

Uber kasasında an itibariyle 11 milyar dolar bulunuyor ve şirketin toplam değeri 70 milyar dolar civarında. Silikon Vadisi’nin yatırımcıları, en çalkantılı zamanlardan kurtulmak için sevmedikleri dahi kurucunun izlerini takip edecekler.