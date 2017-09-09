Birileri, tarihin farklı zamanlarında, bir yerlerde ellerindeki kameraların deklanşörlerine bastılar. Onlar bastı fakat milyonlarca insana o görüntüleri tartışmak miras kaldı.

Günümüzde doğaüstü güçlere inanan insan sayısı bir hayli fazla. Gittikçe gelişen dijital manipülasyon yöntemleri sayesinde bazen etkileyici görüntülerle karşılaşsak da kısa sürede foyaları ortaya çıkıyor.

Ancak hala açıklanamayan ve dijital maniplasyon olmadığı kesinleşmiş görüntüler, internet dünyasında oradan oraya sürükleniyorlar. Çekildikleri anlar ve fotoğraftaki anomaliler hakkında tonlarca teori üretiliyor fakat kimse nelerin döndüğünü gerçekten bilmiyor.

İşte istisnasız herkesi korkutabilecek 5 açıklanamayan fotoğraf ve kısa hikayeleri

1. Cooper Ailesi’nin gizemi:

Cooper ailesinin Teksas’ta aldıkları yeni evlerindeki bir kutlama esnasında çekildiği bilinen bu görüntü, esrarını koruyor. Fotoğraf çekildiği an hiç bir anormallik olmadığını söyleyen aile duruma bir türlü açıklama bulamadı.

2. Bu “Tövbe estağfurullah” pozu:

Birçok kişi bu fotoğrafın Japonya'daki paranormal olaylara meraklı insanların toplandığı bir etkinlikte çekildiğini söylüyor. Nitekim bu kızın işin sadece meraklısı mı yoksa temsilcisi mi olduğu tartışmaları hala sürüyor.

3. Stalk hayaleti:

Bu fotoğraf 1987'de Somerset, İngiltere'deki bir askeri filo üssünde çekildi. Fotoğraftaki kadın poz verirken yalnız olduğunu, ancak fotoğraf çekildikten sonra gün boyunca aşırı derecede üşüdüğünü söylüyor. Mevsimin yaz olması detayı ve kadının yanında oturan davetsiz misafiri fark etmeniz tadınızı kaçırabilir.

4. Kahverengi Hanımefendi:

Bu, en ünlü ve en tartışmalı hayalet fotoğraflarının başında gelenidir. Bu fotoğrafta Brown Lady olarak da bilinen Dorothy Walpole'ün göründüğüne inanılıyor. Kocası onun kendisini aldattığından şüphelenip bir zindana kilitlemiş ve raporlara göre Doroty ölümünden sonra sık sık kocasının karşısına çıkmış.

5. Kaybolan kanıtlar arasından kalan tek UFO görüntüsü:

Bu fotoğraf 1962 yılında çekildi ve 1978’de kanıtların sızdırılmasıyla halkın en çok merak ettiği görüntüler arasında yer aldı. Hemen ardından istihbarat teşkilatları bütün kanıtları yok ettiler. Elde kalan son fotoğraf buydu ve bugün hala tartışmalar devam etmekte. Sahte olduğunu kimse ispatlayamadı.