İsveç'in En Yüksek Dağı, Küresel Isınma Nedeniyle Eriyor

İsveç'in en yüksek noktası olarak tanınan Kebnekaise Dağı, bölgede gelişen anormal sıcaklıklar nedeniyle erimeye başladı.

Küresel ısınmanın etkileri Dünya’mızı her geçen gün biraz daha vuruyor. Yüksek ve engebeli yapısı ile tanınan İsveç’in en yüksek noktası olarak lanse edilen buzullarla kaplı Kebnekais Dağı’nın güney cephesi, temmuz ayı içerisinde yüksek sıcaklık nedeniyle 4 metre eridi. Bu gelişme sonrası ülkenin en yüksek dağı ünvanını kaybeden dağ, bir nevi küresel ısınmanın sembolü haline gelme potansiyeli taşıyor.

Dönem itibariyle ilginç bir şekilde sıcakların İsveç’i vurması ve kuzey kutup dairesinde dahi orman yangınları çıkaracak seviyede bir ısı artışının gerçekleşmesi, kötüye gidişin tüm hızıyla devam ettiğini işaret ediyor. 18 Temmuz tarihinde bölge için rekor olan 26 dereceye ulaşan sıcaklıklar; ağustos ayında da etkinliğini sürdüreceğe benziyor. Ağustos ortalaması 14 derece olan bölgenin daha şimdiden 19 derecelik bir ortalama tutturduğunu söylemek gerekiyor.

Kebnekais Dağı’na dair resmi açıklamada bulunan Stokholm Üniversitesi Coğrafya Profesörü Gunhild Ninis Rosqvist, temmuz sonu çerçevesinde net yüksekliği 2 bin 96 metreye düşen güney cephesinin, kuzey cephesi ile arasındaki farkın açıldığını ve yaz sonunda tekrar yapılacak ölçümlerden parlak sonuçlar beklemediğini belirtti.