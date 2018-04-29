İsveç, Ünlü Köftesinin Tarifini Bizden Aldığını İtiraf Etti

İsveç Devletinin resmi Twitter hesabında yapılan paylaşımda, ülkenin dünyaca ünlü köftesinin Türk mutfağına dayandığı itiraf edildi.

Hepinizin bildiği üzere geçmişte Osmanlı devleti medeniyet beşiğiydi. Bu nedenle köklü kültürümüz büyük saygı görüyor ve yayılıyordu. Dünya’ya yayılan kültür parçalarımızdan kalıntılara her yerde rastlamak mümkün. Yapılan açıklamaya göre damak tadımıza yakın olduğu için bayılarak yediğimiz İsveç köfte’de bunlardan biri.

İsveç köfteyi sevmemizin asıl nedeni 18. yüzyılda tarifinin bizim topraklarımızdan alınmış olması. Twitter hesabı "Sweden.se"den yapılan paylaşımda, İsveç köftelerinin tarifinin Kral Charles XII tarafından günümüz Türkiye topraklarından getirildiği paylaşıldı ve Yunanların aksine gerçeğe bağlı kalalım denildi.

Uppsala Üniversitesi Edebiyat Bölümü Araştırmacısı Annie Mattson, Rusya'ya karşı savaş kaybeden İsveç Kralı 12. Karl'ın, Osmanlı topraklarına sığınarak 5 yıla yakın bir süreyle Moldova'nın Bender kentinde yaşadığını söyledi. Mattson, daha sonra ortalık sakinleşince ülkesine dönen kralın, yanında köfte, kahve ve lahana dolması getirdiğini söyledi. Türkiye'de "Demirbaş Şarl" olarak tanınan İsveç Kralı 12. Karl'ın, ülkesine götürmek için oldukça zevkli tarifler seçtiğini söyleyebilirim.