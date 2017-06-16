İsveçli mühendis Axel Borg'un ev yapımı dev dronu 72 pervane ile çalışıyor. 10,000 dolarlık bir bütçeyle, 2 yıllık sürede üretildi.

İsveçli mühendis Axel Borg'un tasarladığı, kocaman bir dronu andıran aracın sesi, dünyanın en korkunç ve en büyük arı grubunun bir araya gelerek çıkardığı sese benziyor. 10,000 dolarlık bütçeyle 2 yılda üretilen Borg'un uçan koltuğu, dört tane dairesel pervane takımı ile desteklenecek şekilde toplamda 72 pervane ile çalışıyor. Dronlarda genelde kamera bulunur fakat Borg'un tasarımında herhangi bir entegre kamera bulunmuyor.

Borg, araçla ilgili yaptığı açıklamasında, "Aracımın mevcut fiziksel gücü konusunda gurur duyuyorum fakat bazen biraz da korkuyorum." dedi. "Ancak sistem tamamen birbirinden ayrı çalışmıyor. Pervanelerin herhangi bir olası durumda, dururlarsa eğer, beni kurtarabilecek diğer pervaneler de bulunuyor. Bu tarz bir projeyi yapmak gerçekten gerçekten harika fakat yapım esnasında yaratıcı olmak için bile düşünmeye zaman kalmayabiliyor. Yine de proje bittiğinde sonuçtan zevk almak ve özgür hissetmek için kısa da olsa yeterli bir süre var."

Bu proje, Borg'un ilk projesi de değil üstelik. Önceki projesinde de bir sandalyeye monte ettiği pervaneler sayesinde uçmaya yarıyordu. Ancak bu projeyi daha da geliştiren Borg, bu sefer 72 tane pervaneden oluşan bir araçla karşımızda bulunuyor.

Projeye maddi destek gelip gelmeyeceği konusunda bir bilgi yok çünkü Borg, bu proje için herhangi bir ticari planı olmadığını, sadece hayattan zevk almak için yaptığını dile getirdi. Ayrıca ileride yapılabilecek eklemeler, özellikle bataryanın iki katına çıkması ile bu araçların daha ciddi bir 'ulaşım aracı' olarak da kullanılabileceğini vurguladı, fakat şu an için sadece eğlence amacı güdüyor.

Borg'un diğer projelerinin de olduğu “amazingDIYprojects” Youtube kanalına buradan ulaşabilirsiniz.