İsveçliler, Vücutlarında Kimlik Kartı Yerine Çip Taşıyorlar

İsveç'te binlerce insanın yaklaşık üç senedir vücutlarında taşıdıkları çiplerle yaşıyorlar ve bu çipler onlara büyük kolaylık sağlıyor.

İsveç halkının tüm dünya halklarına kıyasla teknoloji ve bilimi deneme konusunda en meraklı halk olduğu bakılan oranlar ve yapılan araştırmalarca kanıtlanmıştı. Bu iddiaya bir kanıt daha eklendi diyebiliriz, çünkü 10 milyon nüfuslu ülkede yaklaşık 3000 kişi şu an vücudunda bir çiple geziyor ve otobüs bileti, kimlik kartı, anahtar yerine bu çipi kullanıyor.

İlk olarak 2015 senesinde bir tür test olarak başlatılan bu uygulamaya dahil olan kişi sayısı sürekli olarak artıyor. Çiplerle etkileşime girerek kullanım alanlarını genişleten cihazlar da artışta. Tren kullanmak isteyen ve vücudunda çip bulunan kişiler, ellerini bir cihaza yaklaştırarak çipi bilet yerine kullanabiliyorlar ya da evlerinin anahtarları yerine..

Çip, bir pirinç tanesi büyüklüğünde ve derinin altına yerleştiriliyor. İşlemin piercing işlemi gibi acısız ve rahat olduğu söyleniyor, ancak enfeksyon riski de mevcut. Henüz benzer bir vaka ile karşılaşılmamış olsa da vücudun çipi kabul etmeyerek bölgede ufak sağlık sorunlarına sebep olması muhtemel.

Böyle bir teknoloji beraberinde bazı felaket senaryolarını da getiriyor, ancak İsveçliler bu 'çip teknolojisinin' saldırıya uğrayarak bilgi sızdıracak ya da kullanıcıları zarara uğratacak kadar gelişmiş olduğuna inanmıyor.

Uygulamayı başlatan Bionyfiken grubunun kurucusu Hannes Sjöblad, gelecekte 'giyilebilir teknoloji' olarak adlandırdığımız her şeyin vücuda entegre edilerek kullanılabileceğini düşünüyor.